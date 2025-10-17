De ce vrea Rusia ca Putin să zboare prin România în drumul său spre întâlnirea cu Trump din Ungaria

Vladimir Putin ar urma să se deplaseze la Budapesta pentru o întâlnire cu Donald Trump, iar în Rusia s-au iscat discuții aprinse despre ruta pe care ar trebui să o urmeze. În condițiile în care unele țări europene și-ar putea închide spațiul aerian pentru aeronava lui Putin, generalii ruși caută variante mai sigure.

General‑maiorul de aviație Vladimir Popov susține că Polonia reprezintă o opțiune riscantă din cauza relațiilor tensionate cu Rusia. El propune ca președintele rus să traverseze România, argumentând că Bucureștiul a adoptat o poziție mai rezervată privind implicarea în conflictul din Ucraina.

În opinia lui Popov, ruta care ar traversa Marea Neagră, ar atinge granița dintre Bulgaria și România și apoi ar continua spre Ungaria este nu doar mai scurtă, ci și mai ușor de coordonat.

Cel mai sigur drum

De asemenea, generalul rus explorează varianta unei deplasări pe mare și uscat, ocolind rutele periculoase, prin Marea Mediterană, Balcani și Austria, înspre Ungaria.

Chiar dacă această cale ar fi mai lungă, el o consideră mai sigură, deoarece traversează state cu atitudini mai moderate în conflictul între Rusia și Ucraina.

Pe plan diplomatic, Ungaria promite că îi va permite lui Putin intrarea pe teritoriul său pentru summitul cu Trump. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că Budapesta nu va recunoaște mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională și că Ungaria va garanta accesul președintelui rus.

Până acum, autoritățile române și cele poloneze nu au făcut declarații oficiale privind posibilitatea de a permite survolul sau tranzitul aeronavei prezidențiale ruse.