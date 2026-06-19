Dacă Ucraina arde, arde şi Rusia: Ploaie cu petrol la Moscova, după atacul Kievului

După loviturile dronelor ucrainene asupra „rafinăriei Moscovei”, localnicii au început să se plângă de „ploaia de petrol”, care a început să cadă în diferite zone ale capitalei ruse.

Rafinăria din Moscova este situată în sud-estul orașului, în cartierul Kapotnia, și este considerată unul dintre obiectivele-cheie care asigură aprovizionarea cu combustibil a Moscovei.

În grupurile și chat-urile locale, locuitorii se plâng că nu au primit niciun mesaj despre atacul cu drone al ucrainenilor. De asemenea, ei au publicat fotografii și videoclipuri cu pete negre apărute după ploaie.

Reamintim că Moscova a fost vizată joi dimineață de un atac masiv cu drone, care a provocat incendii și pagube în mai multe zone ale capitalei și regiunii înconjurătoare. În cadrul atacului, o rafinărie a fost avariată pentru a doua oară în trei zile.

Zeci de drone au vizat orașul, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și mai multor canale de monitorizare. Atacul ar fi lovit rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară în trei zile, provocând un incendiu major la instalație.

Presa rusă numește acest atac cel mai amplu din ultimii doi ani. Este al doilea atac reușit asupra unei uzine strategice a Federației Ruse în trei zile.

Zelenski: Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a descris joi atacul armatei sale cu zeci de drone asupra Moscovei, efectuat dimineață devreme, ca fiind „absolut justificat” și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev, de luni, informează EFE.

„Desigur, nu vrem ca Ucraina să ardă din cauza dușmanului, dar dacă Ucraina arde, va arde și Moscova voastră”, a declarat Zelenski de la Bruxelles într-un mesaj vocal trimis unui grup WhatsApp de jurnaliști care acoperă știrile ucrainene.

Rușii trebuie să simtă că „un singur om, Putin”, poartă războiul, a adăugat Zelenski.