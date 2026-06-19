Macron subliniază uimitoarea capacitate de producţie de drone a Ucrainei

Preşedintele francez Emmanuel Macron a evidenţiat joi „uimitoarea” capacitatea de producţie de drone a Ucrainei care rezistă în faţa Rusiei cu „un curaj care uimeşte”, la câteva ore după un atac ucrainean de amploare asupra Moscovei, transmite Agerpres.

„Avem astăzi un război al dronelor şi în acest război capacitatea de producţie ucraineană este uimitoare”, a declarat preşedintele francez la postul France 2.

„Ucraina rezistă cu un curaj, o capacitate de inovare şi de producţie militară care uimesc pe toată lumea încă din prima zi”, a adăugat el.

Kievul a lansat joi dimineaţă devreme cel mai important atac al său cu drone împotriva Moscovei din ultimii cel puţin doi ani, provocând incendii în regiunea din jurul capitalei ruse şi perturbând funcţionarea principalelor sale aeroporturi.

În paralel, în timp ce avansul forţelor ruseşti pe frontul ucrainean a încetinit puternic în acest an, negocierile pentru a încerca oprirea conflictului rămân în impas.

Emmanuel Macron a mai afirmat joi că a existat, totuşi, „o schimbare reală” la summitul G7 de la Evian, în Franţa, „un adevărat pas înainte”, în special din partea Statelor Unite.

De obicei reticent în a sprijini Kievul, preşedintele american Donald Trump a dat asigurări în cadrul acestui summit că Rusia „ar trebui să încheie un acord”. El a mai afirmat că Washingtonul ar putea reintroduce sancţiunile împotriva petrolului rusesc, în condiţiile în care cotaţiile ţiţeiului sunt în scădere după anunţarea unui acord între Iran şi Statele Unite.

„Sunt convins că preşedintele Trump se va implica mai mult pentru ca noi să putem ajuta colectiv Ucraina în acest efort de război (…) pentru a se apăra şi a-şi proteja teritoriul” şi, de asemenea, „pentru a pune mai multă presiune pe Rusia, pe economia sa, şi pentru a o readuce la masa negocierilor”, a subliniat Emmanuel Macron.