De la misiuni SIS la șefia Hidrocentralei Costești: Ce prime și sporuri are Cibotaru

Directorul Întreprinderii de Stat „Nodul Hidroenergetic Costești”, Igor Cibotaru, a încasat în 2025 peste 865.000 de lei de la întreprinderea pe care o conduce. Potrivit unei investigații jurnalistice, veniturile au inclus, pe lângă salariul de funcție, prime trimestriale, recompense din profit și mai multe sporuri.

Cibotaru a dezvăluit totodată că, timp de 28 de ani, a fost ofițer al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), o mare parte din această perioadă fiind detașat în instituții ale statului pentru diferite misiuni. Cibotaru conduce întreprinderea din 2020, inițial în calitate de administrator interimar. În martie 2021, a câștigat concursul pentru funcția de administrator, fapt confirmat și de datele Agenției Proprietății Publice (APP), transmite tv8.md.

Potrivit investigației, salariul său de funcție a fost inițial de 27.000 de lei și a fost majorat treptat până la 35.000 de lei. Veniturile efectiv încasate au fost însă mai mari datorită sistemului de sporuri și prime.

În 2025, cele patru prime trimestriale, fiecare echivalentă cu câte un salariu de funcție, ar fi însumat 126.000 de lei. Alte 95.000 de lei au reprezentat o recompensă acordată din profitul întreprinderii. La acestea s-au adăugat prime unice acordate cu diferite ocazii.

„Eu vi le enumăr pe degete că ele nu sunt așa de multe: premiu trimestrial, astea sunt patru pe an, un premiu de ziua profesionistă și premiul cel mare din profitul net”, a explicat Cibotaru.

Întreprinderea a înregistrat în 2025 un profit net de peste 49,1 milioane de lei, la venituri din vânzări de aproximativ 95,5 milioane de lei, potrivit datelor oficiale publicate de APP. Cibotaru figurează în continuare drept administrator al companiei.

Pe lângă salariu și prime, Cibotaru beneficiază de mai multe sporuri. În 2025, sporul pentru vechime era de 10%, iar din aprilie 2026 ar fi crescut la 15%.

Directorului îi este acordat lunar și un spor compensator de 30% din salariul de funcție, motivat de activitatea într-o zonă cu risc de calamități naturale. Cibotaru invocă pericolul reprezentat de eventualele inundații ale Prutului și experiența viiturilor din 2008 și 2010.

Din noiembrie 2025, APP i-a permis să încaseze și un spor de 25% pentru intensitatea muncii. Cibotaru spune că acesta este legat de responsabilități suplimentare, inclusiv de dezvoltarea unui proiect prin care întreprinderea intenționează să construiască un parc eolian și unul fotovoltaic plutitor și să instaleze capacități de stocare a energiei.

„Proiectul ăsta pentru mine ca administrator presupune o mobilizare la maximum. Toate responsabilitățile pe care mi le-am asumat, fondatorul le-a inclus în lista indicatorilor mei de performanță”, a declarat Cibotaru.

Investigația scoate la iveală și un aspect mai puțin cunoscut al carierei directorului. Deși CV-ul său public indică activități în diferite companii și la Ambasada Republicii Moldova la Moscova, Cibotaru spune că, în paralel, a fost ofițer SIS detașat în instituții ale statului.

„Am o carieră de 28 de ani în cadrul SIS. În mare parte din acești 28 de ani am fost detașat în instituțiile statului, fapt care este consemnat în actele interne ale SIS”, a declarat acesta.

Cibotaru s-a pensionat din SIS în 2025 și, potrivit investigației, a declarat o indemnizație de aproape jumătate de milion de lei primită de la Serviciu.

Înainte de a ajunge la conducerea Nodului Hidroenergetic Costești, acesta a administrat timp de patru ani Parcul de Producție Otaci Business. Cibotaru respinge ideea că concursurile prin care a ajuns în funcțiile de conducere ar fi fost formale și susține că la acestea au participat mai mulți candidați.

Mandatul de cinci ani început în martie 2021 a ajuns la termen în primăvara acestui an. Potrivit jurnaliștilor, APP i-a prelungit contractul lui Cibotaru pentru încă cinci ani, până în martie 2031, fără organizarea unui nou concurs, deși legislația prevedea desfășurarea acestuia.

Fostul director al APP, Roman Cojuhari, nu a răspuns punctual întrebărilor jurnaliștilor privind sporurile negociate sau prelungirea contractelor unor administratori și a îndemnat redacția să solicite explicații instituției.

Datele actuale publicate de APP îl indică pe Igor Cibotaru drept administrator al Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești”, întreprindere cu 27 de angajați și deținută integral de stat.