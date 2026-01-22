Delegațiile Parlamentelor din Moldova, România și Ucraina se vor reuni în ședință

Comisiile juridice din Parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul celei de-a treia ședințe comune de lucru. Evenimentul, organizat de Senatul României, se va desfășura în perioada 22-25 ianuarie, la Moisei, județul Maramureș.

La ediția din acest an vor mai participa, în calitate de observatori și parteneri de dialog, reprezentanți ai Parlamentelor din Azerbaidjan, Kazahstan și Georgia.

Delegația Parlamentului Republicii Moldova va fi condusă de președintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca. Din componența acesteia fac parte deputații Igor Chiriac, vicepreședintele Comisiei, Igor Talmazan, secretarul Comisiei, precum și membrii Vladimir Rusu și Artemie Cătănoi. De asemenea, la eveniment va participa deputatul Marcela Adam, secretarul Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Pe agenda evenimentului sunt incluse trei paneluri de discuții. Participanții se vor referi la integrarea europeană și statul de drept, punând accent pe progresele și provocările în procesul de aliniere la acquis-ul Uniunii Europene. În context, discuțiile vor viza independența justiției, reformele constituționale și legislative, combaterea corupției, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Un alt panel de discuții va analiza traficul de persoane și criminalitatea organizată transfrontalieră. Participanții la ședința comună vor formula recomandări legislative privind noile forme de exploatare, prevenirea recrutării minorilor, cooperarea interinstituțională și judiciară, precum și alte aspecte relevante.

O atenție deosebită va fi acordată problematicii violenței domestice și protecției victimelor. Discuțiile vor viza armonizarea legislației cu standardele europene, dezvoltarea mecanismelor de prevenire, protecția grupurilor vulnerabile, precum și cooperarea între justiție, Poliție și servicii sociale.

Ședința comună a comisiilor juridice a fost organizată pentru prima dată în anul 2024, la inițiativa Senatului României, reunind inițial deputați din Parlamentul Republicii Moldova, Rada Supremă a Ucrainei și Senatul României.