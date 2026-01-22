S-au aflat primele detalii ale acordului obținut de Donald Trump pentru Groenlanda

Acordul avut în vedere de Donald Trump cu privire la Groenlanda ar putea viza doar porţiuni mici de teritoriu, unde Statele Unite ar fi autorizate să înfiinţeze baze militare, potrivit mai multor oficiali de rang înalt ai NATO, citaţi sub acoperirea anonimatului de The New York Times (NYT) . Această idee, adusă în discuţie în cadrul unei reuniuni a NATO, ar fi similară statutului bazelor britanice din Cipru, considerate teritoriu britanic, informează News.ro.

Trump anunță un acord pentru Groenlanda

La câteva ore după discursul său de miercuri de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, preşedintele Donald Trump a anunţat că a ajuns la un acord-cadru cu şeful NATO cu privire la viitorul Groenlandei.

Preşedintele Trump a spus că renunţă la ameninţările cu impunerea de tarife, pe care le-a emis în efortul de a asigura proprietatea americană asupra Groenlandei, şi a precizat că a ajuns la un acord-cadru cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, cu privire la viitorul teritoriului arctic semiautonom, aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Trump a scris miercuri seara pe Truth Social că el şi Rutte au convenit „cadrul unui acord viitor cu privire la Groenlanda şi, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii şi pentru toate ţările NATO”, a menţionat Trump.

Anunţul a fost făcut după o reuniune a NATO care a avut loc miercuri şi în cadrul căreia ofiţeri militari de rang înalt din statele membre ale alianţei au discutat despre un compromis prin care Danemarca ar acorda Statelor Unite suveranitatea asupra unor mici porţiuni de teritoriu din Groenlanda, unde Statele Unite ar putea construi baze militare, potrivit a trei înalţi oficiali familiarizaţi cu discuţiile, citaţi de NYT.

Oficialii au spus că ideea este una pe care şi Mark Rutte o urmărea. Doi dintre oficialii care au participat la reuniune au comparat-o cu bazele Regatului Unit din Cipru, care sunt considerate teritoriu britanic. Oficialii nu ştiau însă dacă ideea face parte din cadrul anunţat de Trump.

Solicitat să comenteze acordul şi conţinutul acestuia, NATO a declarat într-un comunicat că „negocierile dintre Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite vor continua cu scopul de a se asigura că Rusia şi China nu vor câştiga niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda”.

Nici Trump nu a dat imediat detalii despre acest cadru şi, atrage atenţia NYT, nu a spus că Statele Unite vor deţine Groenlanda, chiar şi atunci când a fost întrebat direct despre proprietate de către un reporter la Davos, la scurt timp după ce a postat anunţul său. Nici Mark Rutte şi liderii Danemarcei nu au dat detalii. Biroul prim-ministrului danez nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

SCHIMBARE LA 180 DE GRADE

Vestea despre acest cadru a venit la câteva ore după ce Trump le spusese liderilor europeni la Davos, în Elveţia, că nu se va mulţumi cu altceva decât cu preluarea proprietăţii asupra Groenlandei de către Statele Unite, deşi a renunţat la ameninţarea de a o invada. În schimb, Trump promisese consecinţe economice şi de securitate grave pentru Europa, dacă nu îşi va atinge scopul.

Adresându-se unei săli pline cu şefi de stat, miliardari şi alţi lideri mondiali, Trump a repetat în mai multe rânduri că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională. El a afirmat că numai Statele Unite sunt suficient de puternice pentru a apăra Groenlanda de ameninţările externe şi că apărarea acesteia are sens numai dacă Statele Unite o deţin. El a cerut „negocieri imediate” pentru a discuta transferul proprietăţii insulei semiautonome de la Danemarca către Statele Unite şi a ridiculizat ţările europene, spunând că sunt de nerecunoscut şi că depind de Statele Unite. „Fără noi, majoritatea ţărilor nici măcar nu funcţionează”, a spus Donald Trump.

„Probabil că nu vom obţine nimic dacă nu decid să folosesc forţa excesivă, care, sincer, ne-ar face de neoprit”, a menţionat Trump. „Dar nu voi face asta. Probabil că aceasta este cea mai importantă declaraţie, pentru că oamenii credeau că voi folosi forţa. Nu trebuie să folosesc forţa. Nu vreau să folosesc forţa. Nu voi folosi forţa. Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda”, a declarat şeful Casei Albe.

Câteva clipe mai târziu, însă, Trump a adresat ameninţări explicite şi implicite liderilor europeni, dacă nu îi vor îndeplini dorinţele. El a reamintit audienţei că a impus unilateral taxe asupra importurilor în Statele Unite din ţări din Europa şi din afara acesteia, ameninţând deja că va majora tarifele pentru Danemarca şi mai multe ţări europene care au apărat dreptul Danemarcei asupra insulei.

Aşa cum se întâmplă adesea în relaţiile delicate cu Trump, unii lideri europeni au reacţionat la ceea ce au considerat a fi nota cea mai pozitivă din discursul său – promisiunea de a nu trimite trupe – şi şi-au exprimat speranţa că vor ajunge la un compromis cu privire la viitorul Groenlandei, notează NYT.

Cu toate acestea, Trump a lăsat puţin spaţiu pentru compromis în discursul său. Mulţi lideri europeni au susţinut că nu pot accepta cedarea proprietăţii asupra Groenlandei către Statele Unite, dar spun, de asemenea, că ar fi deschişi la aproape orice altă înţelegere care ar extinde prezenţa Americii în această regiune. Miercuri, Trump a spus, din nou, că acest lucru nu ar fi suficient. „Ai nevoie de proprietate pentru a o apăra”, a spus Trump. Un moment mai târziu, a adăugat: „Cine ar vrea să apere un acord de licenţă sau un contract de închiriere?”

Șeful NATO: Suveranitatea Groenlandei nu a fost pusă în discuție

Şeful NATO, Mark Rutte, a declarat că subiectul suveranităţii Groenlandei nu a fost abordat, miercuri, în cadrul discuţiilor sale cu preşedintele american Donald Trump.

Întrebat de canalul Fox News dacă Groenlanda va rămâne sub suveranitatea daneză în cadrul acestui viitor acord, el a răspuns că subiectul „nu a fost abordat în cadrul discuţiilor (sale) cu preşedintele” american.

„El se concentrează pe ceea ce trebuie să facem pentru a proteja această imensă regiune arctică, unde au loc schimbări, unde chinezii şi ruşii sunt din ce în ce mai activi”, a adăugat Mark Rutte.

„Întâlnirea de miercuri seara a fost foarte bună. Dar mai este mult de lucru”, a declarat Mark Rutte după ce Donald Trump asigurase mai devreme că a conceput împreună cu şeful NATO „cadrul unui viitor acord privind Groenlanda” care va mulţumi pe toată lumea şi care va fi „pentru totdeauna”.

„Veţi vedea totul”, a adăugat Rutte. „Vor mai fi şi alte discuţii”, a spus secretarul general al NATO.