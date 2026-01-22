O dronă a fost găsită în grădina unei case din satul Crocmaz

O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață, în jurul orei 09:25, în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Poliția anunță că experții tehnico-explozivi se deplasează la fața locului pentru examinarea obiectului.

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, drona a fost observată în curtea unei gospodării nelocuite, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

Autoritățile mulțumesc cetățenilor care au sesizat imediat Poliția și nu au intervenit personal, subliniind că astfel de obiecte pot prezenta risc.

În acest context, Poliția recomandă populației să nu se apropie de obiecte suspecte și să nu le atingă sub nicio formă, să nu încerce să le mute sau să le demonteze și să păstreze o distanță de siguranță. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să limiteze accesul altor persoane în zonă și să anunțe imediat Poliția la numărul de urgență 112, oferind cât mai multe detalii despre locație.