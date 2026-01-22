Un bărbat din Hâncești, împușcat în timp ce mergea călare pe cal. Făptașul, reținut

Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost împușcat în timp ce se deplasa cu calul. Cazul a avut loc pe 20 ianuarie, în jurul orei 23:45, pe drumul care face legătura dintre satele Sărătenii-Noi și Obileni, din raionul Hâncești, susțin sursele Puls Media.

Astfel potrivit surselor apropiate de anchetă, victima s-ar fi deplasat spre domiciliu călare pe cal, când dintr-un automobil asupra sa au fost efectuate aproximativ cinci focuri de armă. În urma incidentului, bărbatul a fost rănit și a fost transportat la spital pentru a-i fi acordat ajutorul medical necesar, unde a și fost internat.

În urma măsurilor speciale de investigații, oamenii legii au stabilit identitatea pistolarului. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 44 de ani, posesorul legal al unui pistol de marca Glock 19.

Acesta și-ar fi recunoscut vina și a fost reținut pentru 72 de ore, pe numele său fiind inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor.

Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele, dar și motivele care au stat la baza cazului.