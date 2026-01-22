Școlile cu predare în limba română, tot mai atractive pentru transnistreni

Numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și dea copiii la școlile cu predare în limba română este în creștere. O spune vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, instituțiile de învățământ românești au devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru cetățenii din zona separatistă, pe fondul conștientizării importanței studierii în limba română.

„În ultimii ani numărul elevilor care învață la școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană este în creștere. Nu este o creștere excepțional de mare, dar este un trend care ne bucură foarte mult și ne face să credem că ar fi bine să deschidem școli și în alte localități pentru cetățenii noștri”, a declarat Valeriu Chiveri în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Vicepremierul a subliniat că interesul pentru aceste instituții nu vine doar din partea familiilor vorbitoare de limbă română, ci și din partea părinților vorbitori de limbă rusă, care își doresc un viitor mai bun pentru copiii lor.

„Școlile și grădinițele noastre au devenit un punct de atracție pentru cetățenii care trăiesc în zona neconstituțională. Și nu mă refer doar la cei care vorbesc limba română. Dar foarte mulți părinți, vorbitori de limba rusă, doresc ca ai lor copii să învețe în școlile noastre. Este un semnal bun. Cei care învață în limba rusă nu ar avea același viitor ca elevii care învață în limba română, cu posibilitatea de a-și continua studiile la universități de peste hotare sau în Republica Moldova”, a precizat Valeriu Chiveri.

În regiunea transnistreană funcționează opt școli cu predare în limba română, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău. În anul școlar 2024-2025, în aceste instituții studiau 1.936 de elevi.