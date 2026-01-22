Un presupus agent al serviciilor speciale din Moldova, reținut de FSB la Moscova

O persoană ar fi fost reținută la Moscova de Serviciul Federal de Securitate (FSB), fiind prezentată de autoritățile ruse drept „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova”. Informația a fost publicată joi, 22 ianuarie, de RIA, agenție de presă rusească.

Potrivit FSB, persoana ar fi sosit în Federația Rusă în decembrie 2025 și ar fi acționat în interesul Serviciul de Informații și Securitate. Autoritățile ruse susțin că aceasta ar fi fost reținută în etapa de pregătire a unei presupuse misiuni care ar fi vizat securitatea statului rus.

FSB afirmă că, în dispozitivele de comunicare ridicate de la persoana reținută, ar fi fost găsite mesaje cu un angajat al SIS, corespondență care ar confirma acuzațiile.

Pe numele acesteia a fost deschis un dosar penal în baza articolului 275.1 din Codul penal al Federației Ruse, fiind aplicată măsura arestului preventiv.

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a comunicat că, în prezent, sunt întreprinse acțiuni de verificare a acestui caz, inclusiv prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova. MAE va reveni cu informații suplimentare, în măsura în care acestea vor fi disponibile.