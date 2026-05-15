Robu, acuzat de Stamati că ar fi „garda de corp” a Maiei Sandu, după ce a însoțit-o la Nisporeni și Dublin: „Am fost prezent dintr-un motiv”

Olesea Stamati, moldoveanca stabilită în Irlanda, căreia i-a fost luat microfonul la întâlnirea cu președintei Maia Sandu din Dublin, l-a acuzat pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Valeriu Robu, că ar face parte din „garda de corp” a șefei statului și că „de asta nu are timp să se ocupe de problemele cetățenilor”. În replică, deputatul PAS a spus că a fost la Dublin, deoarece a „lansat o nouă etapă a vieții anume acolo”.

„Am urmărit un pic vizita d-nei Maia Sandu de ieri de la Nisporeni.

Mă bucur că am creat un precedent și ieri am auzit din gura Maie Sandu cuvintele dați-i voie să vorbească. Este o mică victorie a noastră a tuturor, pentru că am reacționat atunci când mie mi s-a luat microfonul. Și-a învățat lecția și asta am văzut ieri când un domn foarte indignat vorbea despre numărul mare de ministere, mulți deputați și salariile mari ale celor care ar trebui să lucreze pentru oameni dar nu o fac.

Am mai văzut că avem un deputățel care se pare că face parte din garda de corp a d-nei președinte, cel care o urmează peste tot, a fost și în Dublin, a fost și la Nisporeni, de asta nu are timp să se ocupe de problemele cetățenilor pentru că este foarte “ocupat” cu vizitele prin teritoriu. D-ul deputat din Irlanda Robu o încurcat fișa de post, poate își depune mandatul și aplică pentru un post de secretar responsabil pe plimbări.

Ca să avem funcționari publici responsabili, noi trebuie să fim activi, să luăm atitudine și să semnalăm încălcările. Cred că suntem pe drumul cel drept, mândra de oamenii curajoși”, a menționat Olesea Stamati.

În reacție, Valeriu Robu a declarat că a fost la Dublin, deoarece are legături personale și profesionale cu Irlanda, unde a locuit mai mulți ani și unde și-a dezvoltat afacerea. Deputatul PAS a precizat că este și președintele Grupului de Prietenie cu Irlanda.

„Am fost vizat și de aia, simt necesitatea unei replici, la care de altfel am și tot dreptul legal și moral, atât timp cât această postare este una publică. Hai să clarificăm niște lucruri:

1. Acest deputățel, la care vă referiți dvs., adică având în vedere eu, a fost prezent în Dublin dintr-un motiv.

Sunt cetățean a două state, pentru că am lansat o nouă etapă a vieții anume acolo, în Irlanda, Dublin. Acolo mi-am dezvoltat afacerea la care am muncit mai mult de 20 de ani, acolo mi-am creat și crescut familia, pentru ca ambii copii tot acolo s-au născut și crescut, acolo am fost și undeva în suflet mai simt că diaspora și vocea ei contează și trebuie auzită. În Parlamentul Irlandez am fost invitat pentru că sunt Președintele Grupului de Prietenie.

Voi merge în continuare ori de câte ori va fi necesar, iar despre cheltuielile deplasărilor , nu vă faceți griji îmi permit să mi le achit singur, pentru că acolo îmi e și casa și majoritatea prietenilor la care merg, sau dvs. credeți că deputații seara după lucru ar trebui puși în cui ca pe o haină și dimineața îmbrăcată din nou, să știți ca nu. Mai am sute de argumente, dar am senzația ca nici unul oricum nu vă interesează, pentru că „metodichka” la dvs. funcționează altfel, dar asta chiar nu mă privește.

2. În Nisporeni am fost și o să mai merg pentru că de acolo mă trag, și rădăcinile mele tot acolo sunt, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că îl mai am pe tata, care tot acolo e și defapt era în sală . Iar eu țin să reamintesc, atunci când am acceptat provocarea de a părăsi Irlanda pe o perioadă și de a veni în calitate de deputat, am zis că voi fi vocea diasporei în parlament.

Dar cred că nici asta nu va interesează că la DVS iarăși „metodichka” e alta.

Păi iată scumpă doamnă, ce aș vrea să vă zic la final, fie ca celor pe care-i slujiți să facă măcar 1/2 din ceea ce facem noi cu colegii zilnic pentru a aduce Republica Moldova în marea familie europeană, dar cred că nici asta nu vă interesează, la dvs. doar, „metodichka” e alta.

Doar bine vă doresc și dumneavoastră și celor pe care-i slujiți cu atâta dăruire”, a scris Robu pe rețele.