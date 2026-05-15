Serghei Ivanov: Doar 6% din creditele bancare ajung în agricultură

Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, susține că accesul fermierilor la finanțare rămâne limitat, în pofida profiturilor ridicate înregistrate de sistemul bancar.

Potrivit parlamentarului, din totalul creditelor de peste 100 de miliarde de lei acordate în economie, aproximativ 6% sunt direcționate către sectorul agricol, situație pe care o consideră o subfinanțare structurală a agriculturii.

Serghei Ivanov afirmă că băncile consideră agricultura un domeniu cu risc ridicat, din cauza calamităților naturale, a instabilității veniturilor și a lipsei unor mecanisme eficiente de garantare a creditelor.

„Moratoriul a fost o soluție bună pe moment, dar nu a venit la pachet cu un instrument financiar care să asigure continuitatea”, a declarat deputatul.

Parlamentarul susține că programele existente de creditare sunt accesibile în special fermierilor considerați „bancabili”, în timp ce micii producători sau agricultorii aflați în dificultate întâmpină probleme în accesarea finanțărilor.

„Băncile preferă să acorde credite unui om de afaceri care astăzi cumpără o tonă de grâu și o vinde mâine, decât să finanțeze producătorul pe care îl consideră riscant”, a spus Serghei Ivanov.

În context, deputatul a criticat și modul în care autoritățile gestionează dificultățile din sectorul agricol, afirmând că agricultura are un rol esențial în economie.

„Agricultura este acea rotiță din motorul economiei, care, odată oprită, blochează întregul sistem”, a conchis parlamentarul.