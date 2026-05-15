Salarii, sporuri și servicii medicale suspecte: Nereguli de milioane de lei la SNCTI

Salarii stabilite necorespunzător, sporuri acordate fără criterii clare, medici care lucrau simultan în mai multe instituții și specialiști care își acordau singuri îngrijiri medicale. Acestea sunt câteva dintre neregulile constatate de Curtea de Conturi în urma auditului efectuat la Serviciul Național Consultativ și Transfer Interspitalicesc pentru anul 2025.

Potrivit raportului, cheltuielile de personal ale instituției au ajuns în 2025 la aproape 29,9 milioane de lei. Auditorii au constatat că statele de personal includeau doar numărul total de funcții, fără a preciza calificările medicilor specialiști, ceea ce a afectat planificarea cheltuielilor și fundamentarea salariilor.

Totodată, Curtea de Conturi a constatat nereguli și la acordarea sporurilor salariale. Medicii au beneficiat de adaosuri diferențiate, între 25% și 50%, pentru aceeași categorie de personal, fără existența unor criterii care să justifice diferențele.

Valoarea totală a sporurilor acordate în aceste condiții a fost estimată la 5,2 milioane de lei.

Medici mobilizați „la domiciliu”, dar cu sute de ore lucrate

O altă constatare a auditorilor vizează suplimente salariale de 9,7 milioane de lei acordate pentru mobilizarea la domiciliu a 84 de medici. Acest regim presupune ca specialiștii să fie disponibili pentru intervenții de urgență în afara programului de lucru.

Potrivit raportului, o parte dintre medici activau simultan și în alte instituții medicale, deși legislația permite cumulul extern doar dacă programul nu se suprapune cu funcția de bază.

Curtea de Conturi a stabilit că unii medici au prestat între 200 și 330 de ore pe lună, depășind semnificativ norma lunară de 147 de ore.

„Deși activitatea acestei structuri este una specifică și necesită o atenție sporită în organizare, se constată lipsa reglementărilor prin care să fie stabilit statutul activității de mobilizare la domiciliu, condițiile de activitate, regimul de muncă și modul de remunerare”, se arată în raportul de audit.

Suprapuneri de program și servicii medicale raportate simultan

Raportul relevă și situații în care medicii nu au respectat programul funcției de bază, activând concomitent în alte unități medicale în timpul orelor de muncă de la SNCTI.

Auditorii au identificat suprapuneri de peste 620 de ore tabelate simultan în diferite instituții medicale, pentru care au fost achitate remunerații de aproximativ 84.000 de lei.

În alte cazuri, deși medicii erau tabelați doar la locul de muncă de bază, instituțiile unde activau prin cumul extern au raportat simultan 177 de prestări de servicii medicale în valoare de circa 1,4 milioane de lei.

Medici care își acordau singuri tratamente

Curtea de Conturi a semnalat și posibile încălcări ale eticii medicale. Potrivit raportului, în perioada concediilor sau a incapacității temporare de muncă, unii medici au prestat 104 servicii medicale spitalicești în valoare totală de 1,2 milioane de lei.

De asemenea, au fost identificate 55 de cazuri în care aceleași persoane figurau simultan în calitate de medic și pacient, acordându-și singure îngrijiri medicale spitalicești sau servicii de înaltă performanță în valoare de aproximativ 219.000 de lei.

„Aceste situații nu asigură o evidență separată a serviciilor acordate și denotă un posibil conflict de interese, întrucât prevederile cadrului normativ stabilesc că actul medical se realizează în cadrul raportului dintre medic și pacient”, se menționează în raport.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a recunoscut problemele semnalate de Curtea de Conturi și a declarat că situația nu poate continua.

„Aveți perfectă dreptate. Este cert că această situație nu este corectă și nu poate continua. Deși pot exista anumite explicații, nu cred că își au locul aici”, a declarat oficialul.

Potrivit ministrului, una dintre cauze este deficitul de medici, în special lipsa specialiștilor pe domenii înguste, care sunt foarte solicitați în sistemul medical.

Emil Ceban a anunțat că Ministerul Sănătății va pune accent pe consolidarea controlului intern managerial în instituțiile medico-sanitare și lucrează la un proiect de digitalizare completă a sistemului de sănătate, inclus în planul de aderare la Uniunea Europeană.