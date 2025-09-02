Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova prin care au fost delapidate milioane de euro cu ajutorul presei guvernamentale de la Chișinău va fi desființat de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a decis să desființeze Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, o instituție creată cu scopul nobil de a sprijini dezvoltarea relațiilor bilaterale și promovarea culturii românești peste Prut, dar care s-a transformat într-o veritabilă pușculiță pentru propaganda PAS și presa guvernamentală de la Chișinău.

Ani de zile, acest departament a gestionat fonduri de milioane de euro provenite din bugetul României, bani care ar fi trebuit să ajungă la proiecte culturale, educaționale și sociale menite să apropie cele două maluri ale Prutului. În realitate, o bună parte a resurselor a fost deturnată spre susținerea mediatică a regimului PAS de la Chișinău, consolidând un guvern catalogat de mulți observatori ca fiind corupt și mafiot.

În loc să finanțeze școli, biblioteci, centre culturale sau programe de schimb educațional, sumele consistente au alimentat trusturi media obediente, care și-au transformat editorialele în instrumente de propagandă pentru guvernarea de la Chișinău. De asemenea, multiple rapoarte și mărturii au arătat că o parte considerabilă din bani a fost pur și simplu furată prin proiecte fictive, contracte umflate și „colaborări” dubioase între instituții controlate politic.

Decizia premierului Ilie Bolojan de a închide acest departament vine într-un moment de criză financiară la București și reformă guvernamentală. Proiectele aflate în derulare și o parte din angajați vor fi transferate la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Ceea ce trebuia să fie o punte de legătură între România și Republica Moldova s-a transformat într-un canal de delapidare și propagandă. Desființarea departamentului este doar primul pas. Urmează inevitabila întrebare: cine va răspunde pentru milioanele de euro dispărute și pentru compromiterea unui proiect menit să aducă românii de pe ambele maluri ale Prutului mai aproape unii de alții? Din păcate, nimic nu va ieși la iveală. Se pare că cineva încearcă să ascundă mizeria sub preș și jaful derulat sub umbrela acestui departament.