Krasnoselski acuză Chișinăul că ignoră propunerile venite de la Tiraspol

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, susține că administrația regiunii transnistrene va depune toate eforturile pentru reluarea negocierilor privind reglementarea conflictului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întrevederi cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann, care își încheie activitatea în țară.

Krasnoselski i-a mulțumit reprezentantei OSCE pentru implicarea în soluționarea problemelor dintre Chișinău și Tiraspol, însă a afirmat că, în prezent, nu există progrese în acest proces.

Potrivit lui, numărul și gravitatea problemelor acumulate continuă să crească în lipsa unui proces deplin de negocieri, care ar fi blocat din 2019. Liderul de la Tiraspol a susținut că actualele contacte în formatul „1+1” nu reprezintă negocieri propriu-zise și nu produc rezultate practice.

Totodată, Krasnoselski a acuzat Chișinăul că ar ignora propunerile venite din partea Tiraspolului și că ar profita de lipsa unui format funcțional de negocieri pentru a întreprinde acțiuni unilaterale împotriva regiunii transnistrene. Potrivit acestuia, nu pot fi obținute progrese fără reluarea dialogului.

Liderul de la Tiraspol a mai afirmat că orice formă de presiune asupra regiunii este distructivă și contravine intereselor locuitorilor acesteia.

În același timp, Krasnoselski a dat asigurări că nu și-a pierdut speranța în reluarea procesului de negocieri și că administrația de la Tiraspol va întreprinde toate acțiunile care depind de ea. Acesta a îndemnat OSCE să își continue eforturile în această direcție.

În timpul vizitei, Izabela Sylwia Hartmann a participat și la o ședință a Comisiei Unificate de Control, desfășurată la Bender. Șefa interimară a Misiunii OSCE și-a exprimat speranța că organizația și Comisia vor continua să coopereze.

Hartmann a prezentat și o serie de propuneri practice privind colaborarea dintre cele două structuri în cadrul mecanismului de menținere a păcii.