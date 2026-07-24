Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, critică rezultatele celor cinci ani de guvernare ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta recunoaște progresele înregistrate în procesul de integrare europeană, însă susține că, în celelalte domenii, situația este nefavorabilă.

În cadrul unei emisiuni la postul N4, Slusari a declarat că este foarte critic față de guvernarea PAS, dar a precizat că situația actuală nu poate fi comparată cu perioada în care Vladimir Plahotniuc controla puterea politică din Republica Moldova.

Potrivit lui, actuala guvernare a avansat considerabil în procesul de integrare europeană în ultimii cinci ani. Slusari consideră însă că acest progres a fost favorizat și de o serie de circumstanțe externe, inclusiv de războiul din Ucraina.

În același timp, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor a criticat situația din celelalte domenii și a făcut referire la recentele controverse privind salariile mari ale unor funcționari, numirea rudelor în funcții de conducere la întreprinderile de stat și intenția autorităților de a majora tariful la gazele naturale.

Slusari a avertizat că menținerea unui asemenea mod de guvernare ar putea afecta sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. În opinia sa, ar fi regretabil ca PAS să compromită această idee prin acțiunile sale.

Referindu-se la desemnarea unui nou prim-ministru și la formarea Guvernului, Alexandr Slusari a subliniat că șeful Executivului are un rol esențial într-o republică parlamentară.