Forța Fermierilor îl propune pe Alexandr Slusari pentru funcția de ministru al Agriculturii

Asociația Obștească „APPCCO Forța Fermierilor” i-a înaintat prim-ministrului Vasile Tofan un demers prin care îl propune pe Alexandr Slusari pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, rămasă vacantă după demisia lui Radu Musteață.

În demersul semnat de președintele asociației, Vadim Ciobanu, organizația susține că este necesară asigurarea continuității actului de guvernare și a unei conduceri eficiente la Ministerul Agriculturii, având în vedere importanța strategică a sectorului agroalimentar pentru economia Republicii Moldova.

Autorii documentului afirmă că Alexandr Slusari întrunește calitățile necesare pentru exercitarea funcției, invocând experiența sa în domeniul agricol, activitatea în cadrul Asociației „Forța Fermierilor”, precum și implicarea în promovarea intereselor producătorilor agricoli și în dialogul cu autoritățile.

Asociația precizează că propunerea a fost formulată în urma unei analize interne și își exprimă disponibilitatea de a participa la consultările privind desemnarea viitorului ministru al Agriculturii.