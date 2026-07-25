Noi reguli pentru despăgubiri în procesele penale și contravenționale

Persoanele fizice și juridice prejudiciate în cadrul proceselor penale sau contravenționale vor putea solicita statului repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite, potrivit unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură.

Inițiativa, elaborată de Ministerul Justiției, instituie un nou cadru legal privind răspunderea patrimonială a statului și stabilește expres situațiile în care pot fi acordate despăgubiri materiale și morale. Totodată, proiectul introduce, pentru prima dată, posibilitatea ca persoanele prejudiciate să solicite scuze oficiale din partea autorităților responsabile.

Potrivit documentului, dreptul la despăgubiri va exista în cazuri precum aplicarea ilegală a măsurilor procesuale de constrângere, a măsurilor de siguranță sau asigurătorii, desfășurarea unor acțiuni procesuale ori măsuri speciale de investigație cu încălcarea legii, condamnările ilegale sau inacțiunile grave admise în cadrul proceselor penale și contravenționale.

Proiectul stabilește mecanisme clare pentru repararea atât a prejudiciului material, cât și a celui moral, iar instanțele de judecată vor avea criterii expres prevăzute pentru stabilirea despăgubirilor.

Printre formele de reparare a prejudiciului se numără restituirea salariilor și a altor venituri pierdute, returnarea bunurilor sau a contravalorii acestora, restituirea amenzilor achitate neîntemeiat, precum și repunerea persoanei în funcția deținută anterior, dacă aceasta a fost suspendată sau eliberată din funcție ca urmare a unor fapte ilicite.

Documentul consacră și principiul reparării integrale a prejudiciului din bugetul de stat, indiferent de vinovăția persoanei care a comis fapta ilicită. Ulterior, statul va putea exercita dreptul de regres împotriva persoanelor responsabile, în condițiile legii.

Potrivit autorilor, noua lege este aliniată criteriilor stabilite de Comisia Europeană în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va înlocui actuala Lege nr. 1545/1998 privind repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, procuraturii și instanțelor judecătorești.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua, iar noile prevederi vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial.