Deputat PAS, despre facturile mari: Ucrainenii îngheață, iar noi ne plângem

Deputata PAS Marcela Adam i-a criticat pe moldovenii care și-au expus facturile la gaz, electricitate și energia termică pe rețele, indignați că trebuie să plătească sume exorbitante.â

„Vedem prin ce criză umanitară trec ucrainenii, care sunt bombardați zilnic și oamenii stau în frig la minus 28 de grade Celsius și noi ne plângem. Chiar dacă e mai scump, ne bucurăm că le avem (gaze naturale)”, a declarat parlamentara, care a subliniat că „așteptăm primăvara” la emisiunea „7 zile„ de la Cinema 1.

„Noi suntem solidari cu oamenii, noi înțelegem că prețurile sunt ridicate, dar trebuie să fim conștienți de condițiile în care ne aflăm. Și dacă e să comparăm situația regională și să vedem de ce trecem prin aceste scumpiri, atunci ajungem la concluzia că, chiar dacă e mai scump, ne bucurăm că le avem ( n.r. gazele naturale.) Vedem prin ce criză umanitară trec ucrainenii, care sunt bombardați zilnic și infrastructura critică și anume și pentru energia electrică și de gaze este afectată și oamenii stau în frig la minus 28 de grade Celsius și noi ne plângem”, a declarart Marcela Adam, referindu-se la facturile cu sume mari, care au inundat rețelele.

„Ne plângem pentru că situația este grea, oamenii nu au cu ce să-și plătească facturile, e sărăcie”, a comentat prezentatoarea.

„Iertată să-mi fie această spusă, dar să ne bucurăm de pace, de securitate și așteptăm să vină primăvara”, a conchis deputata PAS.

Mai mulți moldoveni s-au arătat indignați, pe rețele, după ce au primit facturile la gaz, energia electrică și cea termică pentru luna ianuarie. Alți internauți au comentat ironic „cum ați votat, așa trăiți”, „da scump, în schimb dominăm”, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu precizări, menționând că „unele sume includ și datorii acumulate din perioadele anterioare, indicate clar în factură”.

Și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări după ce pe rețelele sociale au apărut facturi la energie cu sume exagerate, care au stârnit panică în rândul cetățenilor. Oficialul susține că chitanțele distribuite sunt „false” și declară că valorile mari sunt cauzate de consumul mărit, în special din cauza temperaturilor scăzute din ultima perioadă.