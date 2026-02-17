Elevii din Chișinău vor învăța online, în contextul Codului Galben de ninsori

Elevii din Chișinău vor învăța mâine în regim online. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, în contextul Codului Galben de ninsori.

„Propunem ca mâine elevii să învețe online și spunem asta de acum, seara, ca să cunoaștem și ca fiecare să-și programeze timpul; Am dispus ca angajații și persoanele care pot să muncească la distanță să rămână la distanță; Vin cu propunerea către toate instituțiile să facă același lucru”, a menționat Ion Ceban.

Edilul a subliniat că aceste decizii vor permite intervenții mai rapide și mai sigure pe străzile capitalei. Totodată, primarul a recomandat evitarea deplasărilor neesențiale și a îndemnat la grijă pentru copii și persoanele în vârstă.

„Serviciile municipale sunt pregătite să intervină în situații de urgență”, a precizat Ceban.