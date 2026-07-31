Momentul în care un copil de 12 ani din Brăila este doborât de un obiect căzut din cer

Un băiat de 12 ani a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap de un obiect căzut de la înălțime, în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică.

Incidentul, produs în județul Brăila din România, a fost surprins de camerele de supraveghere.

Cazul a avut loc pe 29 mai, în jurul orei 14:45, în localitatea Comăneasca. Minorul se deplasa pe Drumul Național 22, din direcția Râmnicu Sărat spre Brăila.

Inițial, polițiștii au stabilit că băiatul ar fi căzut pe carosabil și ar fi suferit mai multe leziuni. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată însă că minorul a fost lovit în cap de un obiect căzut de la înălțime, după care s-a prăbușit pe șosea.

Copilul a fost transportat de urgență la spital și a rămas internat timp de câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian și alte leziuni ușoare în urma căderii. Băiatul a declarat că nu își amintește nimic din momentul producerii incidentului.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs cazul.