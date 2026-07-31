Trump temperează așteptările Kievului. Licența pentru producția de rachete Patriot nu este încă decisă

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu a luat încă o decizie privind acordarea unei licențe Ucrainei pentru producerea rachetelor interceptoare Patriot, una dintre principalele solicitări ale Kievului pentru consolidarea apărării antiaeriene împotriva atacurilor rusești.

Într-un interviu acordat Financial Times, Trump a afirmat că administrația sa „analizează” această opțiune, dar a subliniat că Washingtonul trebuie să fie prudent în privința transferului unei astfel de tehnologii.

„Nu sunt sigur. Analizăm această posibilitate. Este o armă extraordinară și trebuie să fim puțin atenți cui acordăm licențe. În general, noi nu licențiem echipamente”, a spus liderul de la Casa Albă.

Declarația vine la doar două zile după întâlnirea lui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă. După discuții, Zelenski a anunțat că cei doi au abordat tema producerii interceptoarelor Patriot în Ucraina și alte proiecte comune din domeniul apărării.

Anterior, în luna iulie, la summitul NATO din Turcia, Trump declarase că Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea rachetelor Patriot. Acum însă, comentariile sale ridică semne de întrebare privind concretizarea acestui angajament.

Sistemele Patriot sunt considerate esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia asupra Kievului și a altor orașe. Obținerea dreptului de a produce interceptoare Patriot pe teritoriul ucrainean este una dintre prioritățile strategice ale Kievului.

După întrevederea de la Washington, Zelenski declara că Trump „a acceptat să ofere licențele”, adăugând că s-a întâlnit recent și cu reprezentanții companiilor implicate în producția sistemului Patriot și că speră la lansarea unui program de coproducție.

Rachetele Patriot sunt fabricate de companiile americane Lockheed Martin și RTX (fostă Raytheon).

În același interviu, Donald Trump a afirmat că principalul său obiectiv rămâne încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Foarte simplu spus, vrem să se încheie războiul dintre Ucraina și Rusia. Nu caut rachete. Căutăm pacea”, a declarat președintele american.

Trump a mai anunțat că doi dintre emisarii săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, vor efectua în următoarele zile prima lor vizită în Ucraina.

Pe lângă dosarul ucrainean, liderul american a abordat și situația din Orientul Mijlociu, susținând că Iranul va ceda în cele din urmă în fața presiunii militare americane și exprimându-și optimismul că Statele Unite vor finaliza acordul privind cooperarea nucleară civilă cu Arabia Saudită, care ar putea deschide calea către normalizarea relațiilor dintre Riad și Israel.