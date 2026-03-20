Deputata Elena Grițco: 500 de tone de apă potabilă, pierdute de Apă-Canal Bălți

Criza apei din municipiul Bălți evidențiază probleme sistemice și necesitatea unor acțiuni urgente pentru prevenirea unor situații similare în viitor. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului de deputata Partidului Nostru, Elena Grițco.

Potrivit acesteia, situația de la întreprinderea municipală Apă-Canal Bălți, care se află în proces de insolvabilitate și nu mai este în gestiunea autorităților locale, ar necesita verificări din partea instituțiilor competente.

„În contextul acțiunilor sau inacțiunilor conducerii Regiei Apă-Canal, întreprindere municipală care astăzi nu se află nici în gestiunea Primăriei, nici a Consiliului Municipal și care este în proces de insolvabilitate, noi am constatat o rezervă de aproximativ 500 de tone de apă. Iar astăzi știm deja că este vorba despre apă potabilă. În calitate de deputat, ieri am depus demersurile necesare către instituțiile competente — Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală. Sper foarte mult că, în regim prioritar, vor fi examinate acțiunile conducerii Apă-Canal Bălți în această criză majoră”, a declarat Grițco.

De asemenea, fracțiunea PAS nu a susținut propunerea ca în plenul Parlamentului să fie invitați reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate și ai Centrului Național pentru Gestionarea Crizelor pentru audieri în legătură cu această problemă.

În același context, deputata a afirmat că situația privind aprovizionarea cu apă în municipiul Bălți nu ar trebui politizată.

„Criza apei nu ar trebui să aibă culoare politică”, a declarat Elena Grițco.