Minodora Calistru – Prisacu, acuzații grave: „Ludmila era moartă de 6 ore înainte să fie aruncată”

Am primit 368 de mesaje, dacă le-am numărat corect și vă mulțumesc tuturor! Sunt bine. Am primit și multe amenințări și tot sunt bine. În ceea ce ține de șeful spitalului din Hîncești, sper că va face pușcărie și nu doar el, ci toți complicii în halate albe: Zina Bogdan, doctor Eremia, alt personaj medical doamna Carolina și surorile medicale. Ludmila mereu era sub careva preparate, ei niciodată nu o țineau cu mintea trează; cine i-au prescris medicamentele pe care Aura amanta i le administra chiar și acasă iar cînd Ludmila se opunea, aceasta o bătea strașnic de tare? Nu e destul demiterea șefului de spital trebuie PUȘCĂRIE și el și complicii lui!

O întrebare și nedumerire pentru Procuratura Generală, de ce Dumitru Vartic umblă slobod și intimidează persoanele? Ancheta trebui dusă doar de Procuratura Generală, cei din Hîncești sunt neobectivi cu Vartic iar cei de la poliție chiar îl laudă cum vine el repejor cu brațe pline de informații la ei. Credibilitate în informațiile lui ZERO! Oamenii de acolo văd cum el se ,,șoșotește” cu organele de drept iar alții au fost martori la bețiile lor anterioare.

Versiunea mea, de care mă țin din prima zi, poate sună absurd pentru unii dar are tot dreptul la existență, mai ales că criminologi îmi dau dreptate. Iată ce cred eu, în baza tuturor materialelor adunate ca fotografii, înregistrări video, zeci de mesaje și sunete, martori și medicii de la salvare: Ludmila era moartă de aproximativ 6 ore înainte de a fi aruncată! De aici și rigiditatea nefirească a corpului, culoarea galbenă a feței și graba cu care au îngropat-o. Ultima oară în viață, Ludmila a fost văzută de mamă și soră seara pe la 10, 11 noaptea; dimineața sora spune că a auzit ușa dar nu a văzut-o … din discuțiile cu ea de ieri, sora deja nu mai este sigură că sunetul ușii a fost.

Nu știu cît de aproape sunt de adevăr dar rog Procuratura Generală să ia în calcul această versiune ca fiind una de bază. Vă rog adunați toate înregistrările video de la camerele de supraveghere din împrejurimi și din fața casei cît și de la casele mai îndepărtate de pe strada centrală. Vă asigur că veți descoperi transporturi care, conform versiunii oficiale, nu ar fi trebuit să se afle în zonă în noaptea cea. Aduceți-o pe Aura acasă că ea este martor și posibil complice cheie.

Cu Doamne ajută! Vă rog mult semnați petiția!