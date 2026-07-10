Deputatul Alexandr Trubca renunță la mandat după controversele privind afacerile sale

Deputatul PAS Alexandr Trubca a anunțat că a depus cererea de renunțare la mandatul de parlamentar, după ce activitatea sa economică și investițiile imobiliare au ajuns în atenția publică. Parlamentarul susține că subiectul afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe și afirmă că așteaptă concluziile Agenției Naționale de Integritate.

„Astăzi am depus cererea de renunțare la mandatul de deputat.

În condițiile în care subiectul activității mele economice afectează imaginea și credibilitatea întregii echipe, nu pot acționa altfel.

Tot ce am spus public rămâne valabil. Urmează ca ANI să încheie verificarea pe care am cerut-o chiar eu și să se pronunțe.

Este un semn bun că după 5 ani de mandat cu Partidul Acțiune și Solidaritate am ajuns să discutăm despre etica și moralitatea activității economice a demnitarilor.

Încă câțiva ani în urmă discutam despre „kulioace”, grupări criminale organizate care au capturat statul și camere ascunse în casele jurnaliștilor independenți.

Sper ca demisia mea să ridice standardele clasei politice, pentru toți demnitarii din țara asta, actuali și viitori. Atunci când există chiar și o întrebare de moralitate sau etică, pleci din funcție. Eu așa înțeleg lucrurile și așa procedez.

Rămân membru al echipei PAS și voi lucra în continuare pentru a contribui la realizarea dezideratului generației noastre: aderarea Moldovei la UE!”, scrie Trubca pe rețelele sociale.

Decizia vine pe fondul controverselor privind investițiile lui Trubca și activitatea companiei sale, fondată în 2024 pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar în comuna Trușeni. Deputatul a oferit recent explicații publice după ce a anunțat că un post de televiziune pregătește o investigație privind activele și interesele sale.

Potrivit explicațiilor sale, compania a achiziționat o cotă de 25% din drepturile patrimoniale asupra a trei terenuri cu o suprafață totală de aproximativ 0,8 hectare, în baza unor contracte de împrumut de 3,9 milioane de lei. Trubca a susținut că nu a intervenit în procedurile administrative și urbanistice și că toate tranzacțiile au fost realizate prin sistemul bancar și reflectate în contabilitate.

Parlamentarul a mai respins existența unor avantaje obținute prin funcția publică și a cerut ANI să verifice dacă activitatea sa economică a generat eventuale conflicte de interese.

În atenția publică a ajuns și o tranzacție imobiliară care implică firma lui Trubca și o companie deținută de fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Cei doi au negat că ar fi parteneri în proiectul rezidențial din Trușeni, dar au confirmat cumpărarea în comun a unui alt teren din aceeași comună.

Trubca a declarat că firma sa deține jumătate din terenul de aproximativ 30 de ari și că a achitat circa 1,8 milioane de lei pentru această cotă. Potrivit deputatului, terenul a fost cumpărat ca investiție și nu este destinat, în prezent, unui nou proiect imobiliar.