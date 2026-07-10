Secretara de stat Michelle Iliev, venituri de peste 2,2 milioane de lei în familie

Secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, declară pentru anul 2025 venituri de peste 2,2 milioane de lei în familie, două apartamente, un automobil Toyota RAV4 și dividende de la compania în care deține participații, potrivit declarației de avere.

Iliev respinge acuzațiile privind presupusul cumul de funcții și venituri, după ce declarația sa de avere pentru anul 2025 a stârnit întrebări legate de încasările din mai multe surse. Într-un răspuns pentru presă, Iliev afirmă că interpretările sunt eronate și susține că declarația reflectă venituri obținute în perioade diferite, precum și veniturile soțului său, declarate separat, conform legii.

Potrivit declarației de avere, Michelle Iliev a declarat venituri de peste 336.000 de lei de la Chemonics International, aproape 346.000 de lei din salariul de secretar de stat, remunerații din activitatea didactică, indemnizații de la MoldATSA și Fabrica de Sticlă, dividende și o donație de 10.700 de euro. Totodată, în declarație figurează venituri de peste 1,13 milioane de lei de la Agile Partners și peste 205.000 de lei de la Agenția de Guvernare Electronică, însă acestea sunt înregistrate la rubrica soțului și nu îi aparțin secretarei de stat.

Iliev explică faptul că salariul de la Chemonics nu reprezintă o activitate desfășurată concomitent cu funcția publică. Ea spune că a activat în proiectul USAID Future Technologies Activity până la numirea în funcția de secretar de stat, la 3 aprilie 2025, iar suma declarată include trei salarii compensatorii achitate în luna mai, după închiderea proiectului în urma deciziei Guvernului SUA.

Referitor la veniturile de la Agile Partners și Agenția de Guvernare Electronică, oficiala precizează că acestea aparțin exclusiv soțului său. Potrivit acesteia, soțul activează la Agile Partners de aproape cinci ani, iar colaborarea cu Agenția de Guvernare Electronică datează din 2021, contractul reflectat în declarație fiind semnat înainte ca ea să fie numită în funcția publică.

În ceea ce privește indemnizația de la MoldATSA, Michelle Iliev susține că a făcut parte din Consiliul de administrație doar temporar, între 5 iunie și 23 iulie 2025, pentru a ocupa o poziție vacantă până la finalizarea unui concurs intern. Ea afirmă că nu a avut niciun rol în procesul de selectare a directorului întreprinderii.

Secretara de stat mai recunoaște că în declarația de avere s-a strecurat o eroare materială privind indemnizațiile pentru copii. Potrivit acesteia, a reutilizat modelul declarației din anul precedent și nu a eliminat o rubrică referitoare la un venit pe care spune că nu l-a încasat în 2025. Iliev anunță că va solicita Autorității Naționale de Integritate rectificarea declarației, subliniind că este vorba despre „un venit declarat în plus, nu unul ascuns”.

În răspunsul transmis Bani.md, Michelle Iliev califică informațiile privind „salariile paralele” drept rezultatul unei interpretări greșite a declarației și afirmă că este vizată de o campanie de denigrare. Ea susține că este atacată indirect prin asocierea cu un fost partener, relație încheiată în urmă cu șapte ani, și consideră că viața sa personală este folosită pentru a-i pune la îndoială competența profesională.

„Rezultatele mele profesionale sunt verificabile public, document cu document. Viața mea personală de acum mulți ani rămâne acolo unde îi este locul, în trecut”, afirmă secretara de stat.