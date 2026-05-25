Deputatul Alexandru Berlinschii a sesizat Procuratura după schimbul de acuzații dintre Nosatîi și Marinuța

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a depus o sesizare la Procuratura Generală, după schimbului de acuzații dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța. Potrivit lui Alexandr Berlinschii, demersul a fost înregistrat la 25 mai.

„Am solicitat examinarea, prin prisma cadrului legal, a acelei discuții care a apărut în spațiul public. Am solicitat audierea ex-ministrului Apărării, Vitalie Marinuța, și audierea domnului ministru Nosatîi, pentru ca acesta să spună organelor de urmărire penală despre ce dovezi cunoaște și pe care le tăinuiește până în prezent”, a declarat deputatul.

Deputatul Partidului Nostru a explicat că, dacă ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, cunoaște despre eventuale ilegalități comise de foști responsabili din domeniu, acesta este obligat să sesizeze organele competente.

„Dacă cunoașteți ilegalități făcute de către alți miniștri, nu le tăinuiți. Mergeți la Procuratura Generală și depuneți un denunț. Aștept ca Procuratura Generală, mai ales după numirea recentă a unui nou procuror general, să-și facă treaba și să examineze prin prisma prevederilor legale acele discuții care au apărut în spațiul public”, a afirmat Berlinschi.

Recent, fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța, a cerut demisia actualului ministru Anatolie Nosatîi, în urma mai multor incidente grave care s-au petrecut în Armata Națională. Ulterior, Vitalie Marinuța a anunțat că a fost amenințat de către Anatolie Nosatîi, printr-un mesaj WhatsApp.