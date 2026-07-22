Deputatul Berlinschii critică noul Guvern: Aceleași fețe, aceleași promisiuni

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, susține că învestirea Guvernului condus de Vasile Tofan nu reprezintă o schimbare reală pentru Republica Moldova, ci o continuare a politicilor promovate de PAS. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.

„Nimic nou sub soare: aceleași fețe, aceleași promisiuni, aceleași lozinci și, cu regret, aceleași manipulări, să nu spun minciuni, dar mai puține adevăruri. Se creează impresia că actuala guvernare trăiește într-o lume paralelă, care nu are absolut nimic în comun cu realitatea de zi cu zi a cetățenilor”, a declarat Berlinschii.

De asemenea, deputatul consideră că oamenii își pierd încrederea în guvernare.

„Cel mai trist pentru ei este că vin cu aceleași lozinci și cred că oamenii îi cred. Eu merg săptămânal în teritoriu și discut cu cetățenii, iar oamenii deja sunt sătui de aceste vorbe goale”, a spus parlamentarul.

Referindu-se la noul prim-ministru, Alexandr Berlinschii a remarcat că Vasile Tofan s-a prezentat în Parlament cu energie și optimism, însă a făcut o comparație cu fostul premier Alexandru Munteanu.

„L-am văzut pe domnul Tofan destul de ambițios, plin de energie, încrezător și plin de speranță. Dar exact același lucru l-am văzut și pe chipul domnului Munteanu, acum opt luni, când a venit în Parlament pentru votul de încredere și spunea că lucrurile vor fi schimbate spre bine”, a declarat deputatul.

În concluzie, deputatul Partidului Nostru a calificat învestirea noului Guvern drept o acțiune cu miză electorală.

„Noi nu am văzut nimic altceva decât o acțiune politică și de PR politic. Dacă nu ar fi fost an electoral, aș spune că PAS se pregătește de alegeri”, a conchis Alexandr Berlinschii.

Amintim că ieri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea Programului de activitate a Guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au abținut de la vot.