Dragoș Galbur: Am depus o plângere la PG care îi vizează pe deputatul PAS Radu Marian, membrii Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe care au susținut candidatura, precum și pe Daniel Mititelu, numit director al Consiliului de administrație al ANRE

Am depus un nou denunț la Procuratura Generală, care îi vizează pe deputatul PAS Radu Marian, membrii Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe care au susținut candidatura, precum și pe Daniel Mititelu, numit director al Consiliului de administrație al ANRE.

Legea cu privire la energetică prevede clar că un candidat la această funcție trebuie să aibă cel puțin 10 ani de experiență profesională sau de cercetare în domeniile relevante, dintre care minimum 3 ani în funcții de conducere în instituții publice, organizații internaționale, organizații ale societății civile ori întreprinderi din sectoarele reglementate de ANRE. Potrivit informațiilor din dosarul de concurs, există dubii serioase că Daniel Mititelu întrunea cumulativ aceste condiții obligatorii.

Mai mult, în timpul audierilor din Parlament, chiar candidatul a recunoscut că nu are vechimea executivă directă necesară în companii energetice de stat, că nu studiase în detaliu metodologia de calcul al tarifelor și că experiența sa este limitată la sectorul gazelor naturale, domeniul apei și canalizării fiind unul nou pentru el. Cu toate acestea, candidatura sa a fost promovată și votată. Am solicitat Procuraturii să verifice dacă acțiunile persoanelor vizate întrunesc elementele infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu, prevăzută la art. 327 din Codul penal, și să stabilească cine a cunoscut aceste împrejurări și cine a ignorat în mod deliberat cerințele legale.