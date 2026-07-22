Ion Ceban, către PAS: Încetați să speriați oamenii cu criza apei

Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că, în prezent, nu există niciun pericol privind aprovizionarea cu apă a municipiului Chișinău și acuză guvernarea PAS că ar răspândi intenționat panică în societate. Declarațiile au fost făcute după cea de-a doua ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului, convocată în contextul scăderii nivelului apei în Nistru.

În cadrul ședinței, reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău” au prezentat informații actualizate despre alimentarea cu apă a Capitalei și situația din teren.

Potrivit lui Ion Ceban, datele specialiștilor arată că, la această etapă, nu există niciun pericol pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. Edilul susține că situația din acest an nu diferă de cea înregistrată în anii precedenți, iar temperaturile sunt suportabile.

„Mesajul meu către guvernarea PAS – încetați să speriați oamenii”, a scris Ion Ceban.

Primarul consideră că situația poate fi gestionată de Guvernul de la Chișinău împreună cu autoritățile ucrainene, care ar trebui să mențină o comunicare permanentă în cazul apariției unor riscuri.

Totodată, acesta a acuzat reprezentanții guvernării că ar crea intenționat panică în societate pentru a distrage atenția de la alte probleme. Ion Ceban susține că, dacă municipiul Chișinău va rămâne fără apă, responsabilitatea le va aparține exclusiv autorităților centrale.

„Dacă ar avea scopuri nobile, nu ar speria oamenii, ci ar acționa”, a declarat edilul.

În același timp, Ceban a anunțat că autoritățile municipale vor lua măsuri pentru a se asigura că sunt pregătite să intervină în limitele competențelor pe care le au.

Astfel, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a decis ca S.A. „Apă-Canal Chișinău” să monitorizeze în permanență nivelul și debitul apei la sursa de captare, precum și funcționarea instalațiilor de captare, pompare, transport și tratare.

Primăria Capitalei și furnizorul de apă vor solicita autorităților publice centrale informații oficiale privind regimul hidrologic al râului Nistru, volumele de apă deversate, eventualele modificări ale regimului de deversare și prognozele pentru perioada următoare.

De asemenea, S.A. „Apă-Canal Chișinău” urmează să întreprindă măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru prevenirea și diminuarea eventualelor riscuri, precum și pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu apă.

Cheltuielile vor fi acoperite, în condițiile legii, din Fondul de rezervă al municipiului Chișinău, din fondul de dezvoltare al S.A. „Apă-Canal Chișinău” și din alte surse disponibile legal.

Totodată, furnizorul va solicita Comisiei de distribuire a mijloacelor Fondului de rezervă al Capitalei alocarea banilor necesari pentru prevenirea și diminuarea riscurilor și pentru menținerea alimentării cu apă.

Declarațiile primarului vin după ce, pe 17 iulie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avertizat că municipiul Chișinău și unele suburbii ar putea rămâne fără apă potabilă dacă nivelul Nistrului va continua să scadă.

Potrivit ministrului, în lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina intrau aproximativ 30 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce în Nistru erau evacuați circa 100 de metri cubi pe secundă. În combinație cu temperaturile ridicate și evaporarea intensă, acest dezechilibru ar exercita presiune asupra rezervelor de apă.