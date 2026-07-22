Deputatul Serghei Ivanov: Nu vreau ca ai mei copii să plătească pensii celor cu salarii exorbitante

Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov a criticat programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Vasile Tofan, susținând că acesta nu oferă soluții pentru problemele reale ale cetățenilor. Parlamentarul a declarat că formațiunea sa nu poate susține un Executiv la constituirea căruia nu a participat și pentru care nu a fost consultată.

În discursul susținut în plenul Parlamentului, Serghei Ivanov a criticat nivelul salariilor acordate unor angajați ai instituțiilor de stat, în timp ce majoritatea cetățenilor se confruntă cu dificultăți economice.

„Nu vreau ca copiii mei să plătească pensii celor cărora eu astăzi le plătesc salarii exorbitante. Nu mai dați vina pe opoziție. Puneți întrebări, iar când nu aveți răspunsuri, spuneți că opoziția este de vină”, a declarat Serghei Ivanov.

Deputatul a susținut că dezvoltarea economică a Republicii Moldova trebuie să pornească de la sprijinirea economiei reale, a agricultorilor și a întreprinderilor din industria de producție și prelucrare, nu doar de la promisiuni privind atragerea investițiilor.

„Economia reală stă în agricultură și în întreprinderile care produc și prelucrează aici, în Republica Moldova. Poporul nu mai face față scumpirilor. Trebuie să ne gândim la cei care muncesc și produc, nu doar să vorbim despre investiții”, a afirmat parlamentarul.

În încheiere, Serghei Ivanov a reiterat că Partidul Nostru nu își poate asuma responsabilitatea pentru activitatea unui Guvern la constituirea căruia nu a participat și în privința căruia nu a fost consultat.

„Noi nu ne asumăm o guvernare la care nu am participat și cu care nu am fost consultați. Timpul va arăta cine a avut dreptate, dar oamenii nu mai pot suporta povara pe care o duc astăzi”, a declarat deputatul.