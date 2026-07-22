Încă o moarte misterioasă la vârf în Rusia. Victima ar fi deținut informații despre prăbușirea avionului lui Prigojin

Aleksei Korșenko, fost director general adjunct al companiei „Avia Group”, care administrează terminalele de aviație de afaceri din aeroporturile Șeremetievo și Pulkovo, a fost găsit mort la Moscova. Cu trei săptămâni înainte de deces, acesta fusese concediat.

Drept cauză preliminară a morții este menționată sinuciderea, însă apropiații nu cred această versiune, potrivit publicației „Agentstvo Novîi”. La momentul decesului, el avea 57 de ani.

Despre moartea lui Korșenko scrisese încă din iunie publicația „Moskovski Komsomolets”, însă informația a trecut atunci neobservată, până când, în această săptămână, numele defunctului a fost făcut public de canalul de Telegram „VCEK-OGPU”.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul a fost găsit spânzurat pe balconul apartamentului său de pe strada Flotskaia, pe 6 iunie. În aceeași zi, actele sale de identitate au fost declarate nevalide.

Conform „Agentstvo”, defunctul își construia cariera în industria aviatică cel puțin din 1997, când a început să lucreze la compania „Aeroflot”. În 2008, s-a angajat la „Avia Group”, firma care administrează terminalele de afaceri din aeroporturile Șeremetievo și Pulkovo.

În 2011, a preluat conducerea companiei „AG Terminal”, filială a „Avia Group”. Aceasta din urmă a fost inclusă în 2015 pe lista sancțiunilor impuse de SUA, din cauza legăturilor cu Ghennadi Timcenko, apropiat al dictatorului de la Kremlin Vladimir Putin, iar în 2020 a fost lichidată. După acest episod, Korșenko a revenit la „Avia Group”, unde a ocupat funcția de director general adjunct pentru operațiuni la sol și terminal.

Concedierea lui Korșenko a fost o surpriză majoră pentru cunoscuții și prietenii săi.

Potrivit Myrotvorets News, numele defunctului a atras atenția din cauza activității sale la terminalul de aviație de afaceri „Șeremetievo”, unde, înainte de ultimul zbor, a fost deservită aeronava lui Evgheni Prigojin, liderul decedat al grupării Wagner.

Avionul de afaceri Embraer Legacy 600, cu fondatorul grupării paramilitare Wagner la bord, s-a prăbușit pe 23 august 2023 în regiunea Tver din Rusia. Toate persoanele aflate la bord au murit.

Nu este exclus ca Korșenko să fi deținut informații privind pregătirea aeronavei pentru zbor. Au circulat zvonuri despre o posibilă intervenție asupra întreținerii tehnice a avionului și despre eventuala plasare a unui dispozitiv exploziv.

Decese suspecte în rândul directorilor de top ruși

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, peste douăzeci de directori ai unor mari companii rusești au murit în circumstanțe diverse, unele dintre ele suspecte.

Vârful acestor decese misterioase a fost atins în 2022, când au fost găsiți morți Leonid Șulman, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”, Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al „Gazprombank”, și Serghei Protoseni, fost director de top al companiei „Novatek”. Tot atunci, președintele consiliului de administrație al „Lukoil”, Ravil Maganov, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Administrației Prezidențiale. Vladimir Nekrasov, care i-a preluat funcția, a murit un an mai târziu din cauza unei „insuficiențe cardiace acute”.

Seria deceselor în rândul directorilor ruși a continuat și în anii următori. În 2023, a fost găsit mort Veaceslav Rovneiko, directorul Uniunii Interregionale de Combustibil, iar în 2024, vicepreședintele „Lukoil” Vitali Robertus s-ar fi sinucis. În 2025, vicepreședintele companiei „Transneft”, Andrei Badalov, a căzut de la balcon.

În iulie 2025, fostul ministru al Transporturilor din Rusia, Roman Starovoit — demis din funcție de președintele Vladimir Putin pe 7 iulie 2025 — și fostul guvernator al regiunii Kursk au fost găsiți morți la domiciliile lor, în aceeași zi.

Pe 7 ianuarie 2026, canalul rus Ural Mash a relatat că s-a prăbușit un elicopter în care se aflau oligarhi care sprijineau efortul de război împotriva Ucrainei.

Tot în luna ianuarie, în Cipru a dispărut, în circumstanțe misterioase, cunoscutul om de afaceri rus Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani.