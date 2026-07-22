Moldatsa confirmă că Taburceanu a restituit toate salariile, însă nu indică suma

Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, a returnat integral salariile încasate în perioada în care a activat la întreprinderea de stat „Moldatsa”.

Potrivit răspunsului administratorului adjunct al întreprinderii, Vitalie-Silviu Midrigan, oferit pentru NewsMaker, Anastasia Taburceanu a transferat în contul Moldatsa întreaga sumă ce constituie salariile primite pe durata raporturilor sale de muncă.

Totuși, instituția nu a făcut publică valoarea banilor restituiți și nici nu a precizat dacă plata a fost efectuată într-o singură tranșă sau în mai multe. De asemenea, Moldatsa a evitat să spună dacă mai există sume ce urmează a fi recuperate sau cum vor fi utilizați banii returnați.

Reprezentanții întreprinderii explică refuzul divulgării datelor prin faptul că aceste informații fac parte din verificările aflate în desfășurare, realizate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Potrivit instituției, detaliile vor putea fi comunicate doar după încheierea controalelor.

„Divulgarea prematură a informațiilor solicitate este susceptibilă să afecteze buna desfășurare a verificărilor prin influențarea procesului de administrare și apreciere a probelor, a documentelor și a explicațiilor solicitate în cadrul controalelor. Totodată, comunicarea unor asemenea informații înainte de finalizarea verificărilor ar putea aduce atingere drepturilor și intereselor protejate de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal”, se arată în răspunsul Moldatsa.