Dubai își plătește rezidenții să aducă turiști: Bonusuri de până la 700 de euro pentru fiecare invitație

Autoritățile din Dubai au lansat un program prin care rezidenții sunt recompensați financiar dacă își conving prietenii și rudele din străinătate să viziteze emiratul. Inițiativa vine într-un moment dificil pentru industria turismului, afectată de instabilitatea regională și de scăderea numărului de turiști străini.

Programul, denumit „A Dubai Invite”, a fost anunțat de Departamentul Economiei și Turismului și se va desfășura până la finalul lunii octombrie, potrivit AFP.

Scopul este transformarea locuitorilor în adevărați ambasadori ai orașului, care să promoveze destinația în rândul familiei și al apropiaților.

Rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori în perioada 20 iulie – 31 octombrie pot primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami (aproximativ 700 de euro). Recompensele constau în reduceri la hoteluri, vouchere pentru restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice.

Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să își înregistreze invitații pe o platformă online dedicată campaniei.

Turismul din Dubai, afectat de tensiunile din regiune

Cu aproximativ 19,5 milioane de vizitatori anual, Dubai este una dintre cele mai populare destinații turistice din Orientul Mijlociu. Totuși, conflictul din regiune și tensiunile dintre Iran și Statele Unite au afectat imaginea de stabilitate a statelor din Golf și, implicit, fluxul de turiști.

Reprezentanți ai industriei hoteliere spun că, în ciuda unei reveniri parțiale după perioadele de conflict, majoritatea clienților hotelurilor sunt în prezent rezidenți sau turiști din regiune, iar numărul vizitatorilor internaționali rămâne sub așteptări.

Pentru susținerea sectorului, autoritățile din Dubai au aprobat în acest an pachete de sprijin de sute de milioane de dolari destinate companiilor din turism, în încercarea de a reduce impactul economic al crizei asupra uneia dintre cele mai importante industrii ale emiratului.