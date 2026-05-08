Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov acuză PAS de rea intenție față de fermieri: Nu poți minți la nesfârșit

Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, acuză autoritățile de „rea intenție” și aplicarea unor „duble standarde” în raport cu agricultorii și mediul de afaceri.

Serghei Ivanov susține că, după ce a ajuns în Legislativ și a înțeles modul în care funcționează procesul decizional, a concluzionat că problemele din agricultură nu țin de incompetență, ci de „rea intenție”, acuzând guvernarea că ignoră obligațiile asumate față de fermieri.

Potrivit deputatului, statul are obligații clare față de agricultori, inclusiv plata subvențiilor promise și restituirea TVA-ului, însă aceste angajamente nu sunt respectate, fiind aplicate duble standarde.

„Vedem cum sunt transpuse legi în diferite domenii, toate cu sigla UE și declarate prioritare. Se vorbește foarte mult despre faptul că Republica Moldova ar fi lider la transpunerea legislației europene. Dar atunci când vine vorba despre transpunerea directivei europene privind accizele, acest lucru nu s-a făcut. La fel, când discutăm despre directiva europeană privind crearea programului «A doua șansă» pentru mediul de afaceri, vedem că nu există nimic concret. Asta înseamnă că sunt aplicate duble standarde”, a declarat Serghei Ivanov în cadrul emisiunii „Vocile Puterii” de la Exclusiv TV.

Ivanov a invocat și situația bugetară a țării, menționând că, deși autoritățile invocă lipsa banilor pentru subvenții, statul ar fi aprobat recent împrumuturi interne de miliarde de lei.

„Eu mă întreb, până la urmă, este vorba că nu sunt bani sau că suntem duși de nas? Actuala putere, dar și cei care vor veni după ei, trebuie să înțeleagă că nu poți minți la nesfârșit și nu poți falsifica cifrele”, a afirmat deputatul.

În concluzie, Serghei Ivanov a declarat că problemele din agricultură au fost provocate de lipsa unei administrări profesioniste și de neîndeplinirea promisiunilor făcute fermierilor de către actuala guvernare.