Războiul golește Ucraina: Peste 5,6 milioane de refugiați au părăsit țara

Ucraina se confruntă cu o criză demografică fără precedent, accelerată de războiul declanșat de Rusia, iar experții avertizează că viitorul populației va depinde atât de modul în care se va încheia conflictul, cât și de capacitatea țării de a-și readuce refugiații acasă. Una dintre întrebările analizate este dacă aderarea la Uniunea Europeană ar putea contribui la stoparea acestui declin.

Populația Ucrainei este în scădere încă din 1993, însă invazia rusă a amplificat fenomenul. Potrivit demografului Oleksander Gladun, dacă în 1991 țara avea 51,7 milioane de locuitori, la începutul anului 2026 populația aflată pe teritoriul controlat de autoritățile ucrainene era estimată la aproximativ 28 de milioane. O proiecție a ONU indică faptul că populația ar putea ajunge la 15,3 milioane până în anul 2100.

Datele Ministerului Justiției al Ucrainei arată că în 2024 au fost înregistrate 495.090 de decese, de aproape trei ori mai multe decât numărul nașterilor. În același timp, peste 5,6 milioane de ucraineni trăiau la începutul anului 2026 în străinătate ca refugiați, iar alte peste patru milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării.

Experții spun că migrația reprezintă principala cauză a pierderilor demografice. Numai în 2025, aproximativ 300.000 de persoane au părăsit Ucraina, iar tinerii sunt categoria cea mai puțin dispusă să revină. Potrivit estimărilor Centrului pentru Strategie Economică, între 1,3 și 2,2 milioane de refugiați s-ar putea întoarce după încheierea războiului, în funcție de condițiile de securitate și de perspectivele economice.

În opinia specialiștilor, aderarea la Uniunea Europeană ar putea sprijini redresarea pe termen lung prin integrarea economică și reconstrucția țării, însă este puțin probabil să genereze un nou val de emigrare. Totodată, statele membre ale UE susțin în prezent o integrare treptată a Ucrainei, nu o aderare accelerată