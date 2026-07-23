Politică

Deschiderea unor noi capitole de negociere cu Ucraina și Moldova, amânată până la toamnă

Photo of Timpul.md Timpul.md23 iulie 2026
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Ungaria a refuzat ieri din nou să aprobe rezultatele examinării clusterelor de negociere 2 și 3 pentru Ucraina și Moldova în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru pentru Extindere al Consiliului UE (COELA) de la Bruxelles.

Următoarea încercare este programată pentru toamnă, pe 1 septembrie.

Amintim că la ședința din 17 iulie Ungaria a refuzat, de asemenea, să înceapă procesul de deschidere a acestor clustere pentru Ucraina, dar a fost de acord să deschidă clusterul 3 pentru Moldova. Cu toate acestea, această opțiune nu a primit sprijinul majorității statelor membre ale UE și nu a fost luată nicio decizie.

Anterior, pe 14 iulie, a fost deschis cel de-al 6-lea cluster de negocieri „Relații Externe” pentru Ucraina și Moldova.

Primul cluster „Valori fundamentale” a fost deschis pentru Moldova pe 15 iunie. Acesta acoperă valorile și principiile cheie pe care este construită Uniunea Europeană, de la statul de drept la instituții democratice puternice.

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Photo of Timpul.md Timpul.md23 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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