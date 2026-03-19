Tragedie și controverse. Vartic, după moartea soției: Resping toate acuzațiile

Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, decedată pe 3 martie, a venit cu un mesaj public în care respinge acuzațiile apărute în adresa sa, oferind detalii despre circumstanțele anterioare decesului, înmormântare și colaborarea cu ancheta.

Mai exact, Dumitru Vartic a publicat un mesaj video în care a prezentat poziția sa în legătură cu moartea soției lui, Ludmila Vartic. Acesta și-a exprimat regretul pentru pierderea soției, menționând că tragedia a afectat profund familia și că durerea este „greu de exprimat în cuvinte”.

Vartic a respins în totalitate acuzațiile care îi sunt aduse în mediul online și în spațiul public, calificându-le drept „neadevărate și nefondate”. El a declarat că a colaborat și continuă să colaboreze cu organele de anchetă, oferind toate informațiile solicitate.

Totodată, acesta a menționat că susține decizia Procuraturii Generale de a strămuta dosarul de la Procuratura Hâncești, pentru a evita speculațiile.

În mesajul său, Dumitru Vartic a oferit și detalii despre un episod din noiembrie 2025. Acesta spune că, la data de 5 noiembrie, în contextul unei tentative despre care a vorbit anterior și care ar fi fost confirmată inclusiv Ministerului Sănătății, a ajutat-o pe Ludmila să ajungă la Spitalul Raional Hâncești. Acolo, ea a fost internată în zilele de 5 și 6 noiembrie și a beneficiat de îngrijiri medicale.

Ulterior, la 7 noiembrie 2025, Ludmila Vartic a fost externată, iar cei doi au mers la un consult psihologic la Viorica Bucșa. La recomandarea acesteia, s-au adresat Spitalului de Psihiatrie din Codru, unde au fost consultați de medicul Iurie Pavlov. Potrivit lui Vartic, medicul ar fi recomandat revenirea pentru tratament și ar fi sugerat un schimb de mediu pentru Ludmila Vartic, cu condiția ca aceasta să fie supravegheată și să nu fie lăsată singură.

Referitor la întrebările apărute în spațiul public, Vartic a respins afirmațiile potrivit cărora geanta Ludmilei s-ar fi aflat la el. Bărbatul a declarat că, în ziua de 3 martie, când s-a produs tragedia, a rugat-o pe sora Ludmilei, Victoria, să verifice dacă în geantă se află bijuteriile din aur, după ce a observat că de pe corpul acesteia lipseau cerceii și lanțul de la gât. Aceste informații, spune el, au fost comunicate și organelor de urmărire penală. Potrivit declarației sale, sora Ludmilei i-ar fi spus că bijuteriile nu se aflau în geantă. Vartic a precizat că soția sa nu își scotea niciodată aceste bijuterii.

În ceea ce privește înmormântarea, Dumitru Vartic a negat că aceasta ar fi avut loc în aceeași zi, afirmând că ceremonia s-a desfășurat conform tradițiilor creștine, în a treia zi după deces. El a subliniat că nu a existat nicio înmormântare secretă.

Potrivit acestuia, la înmormântare au participat rude, cumetri, prieteni, colegi de clasă și profesori ai Ludmilei, atât din Hâncești, cât și din Chișinău, precum și reprezentanți ai administrației raionale Hâncești și profesori ai copiilor. De asemenea, au fost prezente mama și sora Ludmilei.

Vartic a mai dezvăluit că fetele lor au fost informate despre tragedie, iar decizia acestora de a nu participa la înmormântare a fost susținută de el, pentru a evita un stres suplimentar.

El a respins și acuzațiile privind o presupusă grabă, tăinuire sau acte de violență, afirmând că acestea sunt false și lipsite de bază probatorie. El a mai susținut că majoritatea acestor acuzații sunt lansate de persoane neidentificabile, prin profiluri false.

Totodată, Vartic a îndemnat persoanele care dețin dovezi să se adreseze autorităților, în loc să lanseze acuzații în mediul online.

În final, acesta a menționat că copiii săi frecventează școala și a mulțumit profesorilor și conducerii liceului pentru sprijinul acordat. De asemenea, a cerut presei și publicului să trateze cazul cu responsabilitate și empatie și să respecte memoria Ludmilei.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.