Detalii despre cele nouă persoane din Transnistria, rămase fără cetățenia Moldovei

Unii dintre cele nouă persoane din stânga Nistrului, cărora li s-a retras cetățenia Moldovei, s-au născut în Rusia. Alții au făcut studii în Rusia, la Academia de pe lângă președinte. Toți ei sunt funcționari de rang înalt, unii în sovietul suprem, iar alții în instituțiile autoproclamate.

Igor Buga este militar de carieră. A luptat în Afganistan, în componența serviciul de spionaj sovietice. Veteranul deține mai multe distincții acordate de autoritățile autoproclamate, a ocupat funcția de deputat în așa-numitul soviet-suprem și conduce o pretinsă mișcare patriotică din regiunea transnistreană.

Stanislav Casap este președintele pretinsei comisii electorale centrale din stânga Nistrului. Funcționarul separatist a ocupat mai multe funcții de conducere în entitățile de justiție din regiunea transnistreană.

Vadim Cravciuc este născut la Chișinău, iar în 1992 a participat, de partea transnistrenilor în războiul de pe Nistru. Actualmente este deputat în așa-numitul soviet suprem din stânga Nistrului și organizează pretinse activități patriotice pentru tineri.

Elena Gorodețcaia este profesoară la universitatea din Tiraspol și a condus așa-numita comisie electorală din stânga Nistrului. Funcționara separatistă a consiliat o perioadă așa-numitul președinte al pretinsului soviet suprem și a lucrat în procuratura regiunii separatiste. Deține studii la Academia pe lângă președintele Federației Ruse.

Victor Guzun este absolvent ULIM și ofițer în rezervă în stânga Nistrului. Funcționarul separatist a lucrat în cadrul mai multor companii transnistrene, apoi a ajuns deputat în stânga Nistrului.

Veaceslav Juc a lucrat în pretinsa procuratură din stânga Nistrului, a făcut carieră în așa-numitul minister al Justiției și a fost decorat de către conducerea autoproclamată.

Oleg Leontiev a făcut studii la Chișinău și a exercitat serviciul militar în armata sovietică. La începutul anilor 2000 și-a început cariera politică în regiunea separatistă în calitate de pretins deputat în așa-numitul soviet suprem din stânga Nistrului.

Vadim Levițchi este născut în regiunea Voronej. După serviciul militar, în anul 1991, a fost trimis la Tiraspol. A activat la o uzină din regiune, iar în 1992 a luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru. A început cariera politică în stânga Nistrului în 2007, iar din 2011 este deputat în așa-numitul soviet suprem al regiunii.

Ruslan Mova este pretins ministru de Interne. A studiat „securitate națională” la academia de pe lângă președintele Rusiei. Lucrează în sistemul milițienesc din stânga Nistrului din 1992, deținând mai multe decorații acordate de către autoritățile autoproclamate.