Viktor Orban trimite armata la graniță. Ungaria acuză Ucraina că vrea să lovească sistemul energetic

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat miercuri măsuri excepționale pentru protejarea infrastructurii energetice a țării, susținând că există riscul unor acțiuni din partea Ucrainei care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic al țării.

Șeful executivului de la Budapesta a afirmat că informațiile primite de la serviciile de informații indică pregătirea unor noi tentative de perturbare a rețelelor energetice, motiv pentru care a dispus consolidarea securității în jurul obiectivelor strategice.

„Văd că Ucraina pregătește noi acțiuni pentru a perturba funcționarea sistemului energetic al Ungariei. Prin urmare, am ordonat consolidarea protecției infrastructurii energetice critice. Aceasta înseamnă că vom desfășura soldați și echipamente necesare pentru a respinge atacurile din apropierea instalațiilor energetice cheie.”, a declarat premierul, citat de Reuters.

Conducta Drujba, mărul discordiei

Declarațiile liderului ungar apar pe fondul disputei cu Kievul privind oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba.

Potrivit lui Orban, blocarea livrărilor nu ar avea o cauză tehnică, ci una politică. Premierul susține că decizia afectează direct securitatea energetică a Ungariei și că situația ar putea degenera prin noi acțiuni menite să destabilizeze sistemul.

În acest context tensionat, Budapesta consideră că măsurile de protecție sunt necesare pentru a preveni eventuale incidente în jurul instalațiilor energetice esențiale.

Slovacia, prinsă în același blocaj

Nu doar Ungaria resimte efectele opririi tranzitului de țiței. Și Slovacia este afectată de situația conductei Drujba.

Autoritățile de la Kiev au explicat că întreruperea ar fi fost provocată de un atac cu drone rusești la finalul lunii ianuarie. Atât Budapesta, cât și Bratislava resping această variantă și susțin că menținerea blocajului ar fi rezultatul unei decizii politice a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

În replică la oprirea tranzitului de petrol, Slovacia a suspendat luni livrările de energie electrică către Ucraina. În același timp, Ungaria și-a menținut veto-ul asupra unui nou pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei, precum și asupra unui împrumut de amploare destinat Kievului.

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev se amplifică astfel pe fondul disputei energetice, într-un moment în care securitatea aprovizionării cu energie devine o miză strategică majoră pentru statele din regiune.