Șeful Statului Major al Poloniei: Modernizarea armatei avansează prea lent în fața „amenințării existențiale” ruse

Șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Poloniei, generalul Wiesław Kukuła, a avertizat că ritmul de modernizare tehnică a armatei rămâne sub așteptări, în pofida cheltuielilor record pentru apărare din ultimii ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni la care au participat conducerea militară, ministrul Apărării și președintele Karol Nawrocki.

Potrivit generalului Kukuła, investițiile recente nu au reușit să compenseze aproape trei decenii de subfinanțare cronică a forțelor armate. El a precizat că obiectivul este ca armata poloneză să ajungă la 500.000 de militari până în 2039, față de aproximativ 210.000 în prezent, însă unitățile nou-create se confruntă cu probleme logistice care le împiedică să atingă capacitatea operațională necesară.

Rusia, calificată drept „amenințare existențială”

În evaluarea riscurilor de securitate, șeful Statului Major a descris Rusia ca fiind o „amenințare existențială” pentru Polonia. În acest context, Polonia urmează să beneficieze de aproximativ 43,7 miliarde de euro prin programul SAFE al Comisia Europeană, destinat consolidării capacităților europene de apărare.

Mecanismul SAFE a generat tensiuni pe scena politică internă. Partidul de opoziție Lege și Justiție consideră că instrumentul ar putea afecta suveranitatea Poloniei, poziție susținută și de președintele Nawrocki. În schimb, guvernul condus de Donald Tusk susține că Polonia va putea accesa fondurile europene chiar și în cazul unui eventual veto.

