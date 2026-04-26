Ploi slabe în nordul R. Moldova și cer variabil în restul țării

Meteorologii prognozează pentru duminică, 26 aprilie, ploi slabe în nordul R. Moldova și cer variabil în centrul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 17 și 24 grade Celsius.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de până la 64 km/h. Umiditatea aerului va fi de până la 90%.

La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5° și 17°C.

În centrul țării și în Capitală, temperaturile vor varia între 7° și 21°C.

În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 8° și 24°C.