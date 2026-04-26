Viktor Orbán nu va mai sta în Parlamentul de la Budapesta, după 36 de ani fără întrerupere / Jurnalistul Szabolcs Panyi spune că Orbán ar putea cere azil în SUA

Prim-ministrul maghiar aflat încă în funcție, Viktor Orbán, a anunțat că nu va participa la următorul Parlament, anunță hvg.hu. Grupul parlamentar al Fidesz, care va fi format luni, va fi condus de Gergely Gulyás.

Viktor Orbán a făcut anunțul după reuniunea președinției Fidesz, spunând că discuțiile privind „reînnoirea părții naționale” sunt încă în plină desfășurare. Toți candidații lor au fost ascultați, iar opiniile și experiențele tuturor sunt necesare.

„Conduc comunitatea noastră de aproape patru decenii, timp în care am avut succese și eșecuri, victorii și înfrângeri electorale. Totuși, un lucru nu s-a schimbat: această tabără a fost întotdeauna cea mai unită și coezivă comunitate politică din Ungaria, iar Ungaria va avea nevoie în continuare de această unitate”, a spus politicianul.

După anunțul făcut de Orban, jurnalistul Szabolcs Panyi, care a dezvăluit că ministrul de externe Péter Szijjártó scurgea informații către Moscova, spune că el crede că Orbán va cere azil în SUA pentru a scăpa de posibile proceduri penale.

Pe pagina sa de Facebook, el a scris în maghiară: Statele Unite ar putea fi refugiul său dacă lucrurile se încing în Ungaria.

Jurnalistul menționează, de asemenea, că ginerele și fiica lui Orbán, István Tiborcz și Ráhel Orbán, locuiesc acolo de ceva vreme și a reamintit informațiile sale anterioare conform cărora fostul prim-ministru se va muta să locuiască cu ei pentru o perioadă. Acum câteva zile, el a scris că mai multe surse care urmăreau relațiile maghiaro-americane au susținut că Viktor Orbán ar merge și el în SUA pentru a negocia cu cercurile de afaceri și consultative asociate cu dreapta și extrema dreaptă americană.

Viktor Orbán este membru al parlamentului de 36 de ani, prima sa zi de muncă fiind pe 2 mai 1990, la sesiunea inaugurală a primului Parlament ales liber după schimbarea regimului. De atunci, este membru fără întrerupere, lucru pe care nu mulți îl pot spune despre ei înșiși: pe lângă Orbán, mai sunt Lajos Kósa, Zsolt Németh și László Kövér, președintele Parlamentului.

Viktor Orbán a fost prim-ministrul Ungariei timp de cinci mandate, primul din 1998 până în 2002. A câștigat patru alegeri între 2010 și 2026 ca lider al Fidesz.

Seria s-a încheiat pe 12 aprilie anul acesta, când partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut o victorie fără precedent cu două treimi din voturi în alegeri. Tisza va avea 141 de reprezentanți în noul Parlament, în timp ce Fidesz-KDNP va avea doar 52. Șase reprezentanți din partea lui Mi Hazánk au ajuns și ei.

Sesiunea inaugurală va avea loc pe 9 mai, când se așteaptă ca Péter Magyar să depună jurământul în funcția de prim-ministru.