Dezbrăcat complet și cu gesturi obscene, a agresat o mamă și copilul ei. Un bărbat, condamnat pentru huliganism

Un bărbat de 31 de ani a fost condamnat, după ce a agresat o mamă și fiica acesteia. Despre acest caz ne informează Procuratura municipiului Chișinău.

Mai exact, în seara de 2 februarie 2024, o femeie și fiica ei în vârstă de 3 ani se întorceau de la un eveniment din mun. Chișinău. Când au ieșit din ascensor, au observat haine pe jos, iar un bărbat, complet dezbrăcat, s-a apropiat de ele adresându-le cuvinte necenzurate și amenințări.

„Pentru a-l evita, femeia i-a tras copilei gluga pe cap și ambele au fugit în ascensor. Inculpatul a blocat ușa liftului cu un cuțit și nu le-au permis să închidă liftul. Ulterior, a lovit în mod repetat ușa cu pumnii și picioarele. Imediat, acesta a recurs la acțiuni obscene în fața ascensorului.

Din cauza lamei, liftul a fost blocat, iar femeia și copilul au fost nevoite să stea blocate în jur de 30 de minute până la intervenția mecanicilor, care au înlăturat defecțiunile”, se menționează într-un comunicat de presă al Procuraturii.

Ca urmare, instanței de judecată l-a condamnat la o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu executare, în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, procurorii vor contesta sentința instanței în partea încadrării juridice potrivit art. 166 alin. (2) lit. b) și c) din Codul penal – lipsirea ilegală de libertate a două sau mai multor persoane, inclusiv a unui minor, capăt de acuzare pentru care a fost achitat.

Potrivit procurorilor, bărbatul a refuzat să facă declarații pe caz. Acesta nu este la prima abatere de la lege, el anterior fiind condamnat pentru alte 2 acte de huliganism.

Menționăm că, sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în condițiile legii.