Din 1 octombrie, moldovenii vor plăti TVA de 20% pentru coletele de peste hotare

Coletele comandate de peste hotare vor fi supuse TVA de 20% începând cu 1 octombrie 2026. Măsura este prevăzută în proiectul noii politici fiscale și bugetare, aprobat de Guvern.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a precizat în cadrul ședinței Executivului că, deși majoritatea prevederilor noii politici fiscale sunt propuse să intre în vigoare începând cu anul 2027, măsura privind TVA pentru colete ar urma să fie aplicată mai devreme.

„Politica fiscală este propusă să intre în vigoare în mare parte în 2027, cu excepția TVA la colete, care propunem să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta”, a declarat Victoria Belous.

Astfel, de la 1 octombrie 2026, coletele de peste hotare vor fi impozitate cu TVA în mărime de 20%.

Potrivit estimărilor autorităților, în urma aplicării modificărilor, statul ar urma să încaseze aproximativ 1,6 miliarde de lei.

Proiectul Politicii fiscale pentru anul 2027 a fost aprobat de Cabinetul de miniștri și urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.