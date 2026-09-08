Producția de miere din Moldova s-a dublat: Ce finanțări pot primi apicultorii

Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțări pentru extinderea și modernizarea afacerilor, de la procurarea stupilor și a familiilor de albine până la procesarea și exportul mierii. În ultimii ani, sprijinul acordat sectorului a contribuit și la creșterea semnificativă a producției de miere.

Programele de susținere a apiculturii sunt implementate încă din anii 2011-2012. În această perioadă au fost create mai multe grupuri de producători, iar ulterior au apărut primele două întreprinderi mari specializate în colectarea, procesarea și exportul mierii.

Directorul UCIP IFAD, Iurie Ușurelu, susține că investițiile realizate în sector au contribuit inclusiv la majorarea volumului de miere produs în Republica Moldova.

„Dacă în 2011–2012 Republica Moldova producea anual aproximativ 2.500 – 2.700 de tone, în prezent volumul a ajuns la circa 5.700 – 5.800 de tone”, a declarat acesta.

Din 2017 și până în prezent, prin programele IFAD 7 și IFAD 8 au fost finanțați 152 de beneficiari din sectorul apicol. Aproximativ 70% dintre aceștia sunt tineri și femei.

Banii pot fi investiți în procurarea stupilor, familiilor de albine și a mătcilor, în extinderea stupinelor, dar și în echipamente și tehnologii necesare pentru recoltarea, colectarea și procesarea mierii. Sunt susținute și investițiile care permit producătorilor să își pregătească marfa pentru export sau să dezvolte produse apicole cu o valoare adăugată mai mare.

Finanțările sunt disponibile prin intermediul instituțiilor financiare partenere și includ credite în condiții avantajoase, precum și împrumuturi care conțin o componentă de grant.

Întreprinderile micro și mici pot accesa până la două milioane de lei, iar pentru investițiile în procesarea producției sunt disponibile finanțări de până la 150.000 de euro, acordate în echivalentul valutei naționale. Perioada de creditare poate ajunge la patru ani, iar dobânda anuală este de 7,9%.

Pe lângă finanțare, apicultorii pot beneficia și de asistență consultativă gratuită. Sprijinul include elaborarea planului de afaceri și îndrumarea producătorilor în alegerea soluțiilor financiare potrivite pentru dezvoltarea activității.