Datoriile statului față de agricultori au ajuns la 3,4 miliarde lei. Guvernul PAS îi minte și se preface că rezolvă problema. Lăutarul Radu Marian dezvoltă tot felul de discuții sterile pentru că nu are habar de economie. Asta se întâmplă când proștii ajung în fruntea țării.

„E devărat că la situația din 4 decembrie 2025, suma angajamentelor asumate față de fermieri constituie 3,4 miliarde de lei. Atunci încă nu au fost procesate toate dosarele, respectiv, urmează să actualizăm aceste cifre. E vădit că din bugetul prevăzut momentan pentru subvenționarea în agricultură nu vor putea fi onorate toate obligațiile. Noi, ca și minister, cum am făcut și anii precedenți, vom veni, în perioade respective, când putem solicita majorări de buget și în caz că vor fi fisponibilități pe parcursul anului să fie făcute realocări, vom veni cu această solicitare. Bugetul care va fi necesar pentru acoperirea subvenționării în agricultură va depăși substanțial resursee care sunt momentan alocate”, a menționat reprezentanta Ministerului Agriculturii.