Flashmoburi în școli: Profesorii au cerut salarii mai mari, cu foi albe în mâini. PAS spune că nu are bani acum pentru profesori

Cadrele didactice din mai multe instituții de învățământ din Moldova și-au început ziua cu foi albe în mâini, citind și Articolul 43 din Constituție, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil. Profesorii solicită majorarea salariilor și alocări bugetare mai consistente, organizând flashmoburi care au continuat până la ora 11:30.

Acțiunea, inițiată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), poartă sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”.

„Educația este fundamentul viitorului Republicii Moldova. Demnitatea cadrelor didactice nu poate fi negociată. Cerem guvernării soluții reale pentru un sistem educațional echitabil și sustenabil”, a transmis FSEȘ.

PAS spune că nu are bani pentru profesori

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a apreciat activismul sindicatelor și efortul profesorilor, recunoscând că salarizarea actuală nu corespunde așteptărilor angajaților. Oficialii au subliniat că, în ultimii patru ani, salariile au crescut cu aproximativ 60% și că obiectivul rămâne ca salariul mediu în educație să ajungă la nivelul mediei pe economie.

Totuși, ministerul avertizează că majorările trebuie să fie sustenabile financiar. În condițiile aprobării noii legi a salarizării și a unei creșteri economice, MEC estimează că salariile vor putea fi crescute mai substanțial începând cu septembrie 2026. „Ne exprimăm recunoștința față de cadrele didactice și ne angajăm să continuăm dialogul constructiv cu sindicatele și comunitatea educațională”, a adăugat ministerul.