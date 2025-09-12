Diplomația culturală: Moldova își promovează identitatea prin artă și tradiții

Republica Moldova lansează oficial Concepția Diplomației Culturale, un document care transformă cultura într-un instrument de imagine externă. Obiectivul este de a face din artă, tradiții și industrii creative o carte de vizită pe plan internațional.

Strategia prevede promovarea artiştilor locali, implicarea diasporei, colaborări internaționale și participări la evenimente culturale majore. Astfel, cultura devine puntea prin care Moldova se face cunoscută și recunoscută.

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și instituțiile artistice vor colabora pentru a dezvolta programe educaționale, expoziții și proiecte internaționale.

Diaspora este văzută ca un actor central, fiind invitată să joace rolul de „ambasador” cultural în comunitățile externe. Prin artă și tradiții, moldovenii pot construi o imagine autentică a țării.

Implementarea conceptului va fi evaluată pe baza unor indicatori clari: proiecte realizate, evenimente internaționale și nivelul de recunoaștere a simbolurilor culturale.

Moldova își asumă astfel un pas decisiv: cultura nu mai rămâne marginală, ci devine parte integrantă din diplomația de stat.