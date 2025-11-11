Ambasadorul Ucrainei vrea modificarea formatului 5+2 pe reglementarea transnistreană și cere excluderea Rusiei din negocieri

Ambasadorul Ucrainei în Moldova optează pentru modificarea formatului de negocieri „5+2” privind reglementarea transnistreană, pentru a exclude Federația Rusă din acesta. „Cum un stat care pretinde la teritorii, în afară de Ucraina și teritoriile altui stat, ar putea fi participant la reglementarea unui conflict?. E ceva cinic, nelogic”, a declarat Paun Rogovei, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la TRM.

„- Apropo de formatul de negocieri „5+2”, ați menționat că este un format care nu mai poate fi resuscitat, în care Federația Rusă este și care nu poate fi readus la viață. Cum vedeți dvs un alt format? Cine ar trebui să facă parte din acest format?

– Având în vedere că și Ucraina, și Republica Moldova merg ferm pe calea integrării europene, noi considerăm și acest lucru e împărtășit inclusiv la Chișinău, că Uniunea Europeană ar putea juca un rol foarte important.

– Cu excluderea totală a Federației Ruse?

– Va depinde.

– E posibil să fie reglementat într-un nou format, fără Rusia?

– Absolut e posibil. E un conflict pe teritoriul statului suveran și integru Republica Moldova. Federația Rusă a provocat acest conflict și apoi cinic s-a oferit ca intermediator la rezolvarea lui. Un stat care nu s-a sfiit să spună, chiar la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, că de fapt, scopul final ar fi așa numita Malorusie, care ar include și Transnistria. Eu îmi pun întrebarea: „Cum un stat care pretinde la teritorii, în afară de Ucraina și teritoriile altui stat, ar putea fi participant la reglementarea unui conflict?”. E ceva cinic, nelogic, dar în stilul Federației Ruse.

– Și președinta Maia Sandu, și miniștrii de Externe care au fost la Chișinău solitică demilitarizarea acestei regiuni, dar deocamdată nu există posibilitatea, nu vedem niște pași concreți. Cum poate fi demilitarizată această regiune și dacă Ucraina ne poate ajuta?

– Noi suntem absolut solidari și Ucraina împărtășește aceeași poziție cu autoritățile de la Chișinău și aici avem o cooperare extraordinară cu Oficiul viceprim-ministrului pentru Reintegrare și cu Ministerul de Externe. Da, o condiție primordială pentru rezolvarea acestui conflict ar fi demilitarizarea. E necesară și conține câteva elemente: 1. evacuarea trupelor rusești; 2. transformarea așa-numitei minsiuni de pacificare, care, de fapt, e controlată de Federația Rusă, din una militară în una civilă, cu o participare mai largă a comunității internaționale, sub egida unei organizații internaționale, cum ar fi UE, ONU sau OSCE și 3. distrugerea controlată sau utilizarea acelor muniții care sunt la depozitele din Colbasna. Am în vedere distrugerea lor controlată sau planificată”.